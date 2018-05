330 43

Vivienda. los portales inmobiliarios restan importancia a la caída en la compraventa de viviendas

11/05/2018 - 11:44

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Los principales portales inmobiliarios españoles restan importancia al descenso del 3,1% en la compraventa de vivienda publicado este viernes por el INE y hablan de "estabilización" y "consolidación" del mercado.

En opinión del director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, este dato "supone una ruptura" y "contrasta con el mes anterior", en el que se registró la mejor cifra en un mes de febrero de los últimos siete años. No obstante, Font señaló que "no deberíamos interpretar este recorte como un cambio de tendencia", puesto que "no se trata de un giro inesperado".

Font destacó que esta caída "se ha notado más en obra nueva", con lo que la vivienda de segunda mano se sitúa "claramente en cabeza en volumen de operaciones". En este sentido, matizó que "habrá que estar pendiente de si este cambio tiene continuidad o viene motivado exclusivamente por la estacionalidad".

Más optimista se muestra la responsable de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, quien achaca el freno en el crecimiento de las operaciones a "un factor estacional debido a la coincidencia de la Semana Santa". A su juicio, esta caída de las operaciones "muestra la tendencia del mercado hacia la estabilización".

Asimismo, Toribio apuntó que el mercado de la vivienda "se está normalizando", si bien esta normalización "será lenta y moderada, además de selectiva según las zonas". "La tendencia es positiva y se está consolidando", añadió.

Por su parte, el jefe de Estudios de Idealista, Fernando Encinar, considera "complicado responsabilizar de este bache a la estacionalidad de la Semana Santa". Sin embargo, rechaza la posibilidad de un "cambio de tendencia en el sector" y señala como rasgo de "fortaleza y salud" el crecimiento del 13,7% interanual en la compraventa de viviendas con respecto a 2017.

(SERVIMEDIA)

11-MAY-18

ASJ/caa

PUBLICIDAD