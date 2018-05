El precio de la vivienda crecerá un 5% en 2018, el doble que el año pasado

"Para los que esperaban que la vivienda bajase se les paso el arroz y han quedado condenados al alquiler de por vida,una forma de pobreza cronica que no le deseo a nadie."



Hechos:



- La tasa de natalidad española es 1,3.



- Las administraciones cada vez más están decididas a acabar con los alquileres vacacionales.



- Si bien es cierto que ha existido un aumento de demanda provocado por la disminución del tamaño de la unidad familiar (hay un piso por persona dado que España es el 2º país con menos matrimonios de Europa y el 4º con mayor tasa de divorcios) los hechos son los que son y donde antes un 25% de la población era, por edad, potencial compradora, ahora lo es un 22%, y el próximo escalón es un 15%. Ahí no va a haber ni apartamentos vacacionales ni divorcios suficientes como para que compense esa bajada de potenciales clientes.



- Los tipos de interés están en negativo.



Así que, si fuese propietario, no estaría todo el rato largando la misma cantinela. Sé que eres un amargado con mucho tiempo libre (todo el día en todas las noticias así, incluso en 2010). Pero la realidad es la que es. Y en España cada vez vivirá menos gente. Y el número de pisos cada vez es mayor. Oferta y demanda. Haz tú mismo las cuentas de cual va a ser la evolución futura. Te lo digo. Pásate por cualquier colegio y ves el tamaño de las clases y la cantidad de plazas libres que hay. Eso es el futuro mercado.