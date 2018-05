330 43

El PSOE pide apoyo al Congreso para una nueva autoridad europea con fondos propios y que emita eurobonos

10/05/2018 - 19:48

El PSOE planteará en el Pleno del Congreso la creación de una nueva institución europea, al estilo del Fondo Monetario, que cuente con fondos propios y que pueda emitir eurobonos, una medida que enmarca en una futura reforma del euro y que quiere que sea defendida en Bruselas por el Gobierno.

Así figura en la moción registrada por los socialistas, y a la que ha tenido acceso Europa Press, consecuencia de la interpelación dirigida por su portavoz económico, Pedro Saura, al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, este miércoles en el Congreso.

En este intercambio con el ministro, Saura reprochó las renuncias del Ejecutivo, entre ellas las de los eurobonos, pues decidió no incluirlas en las medidas que defenderá España en la reunión del Consejo Europeo del próximo mes de junio. Sin embargo, el ministro replicó que, si no habían incluido propuestas como ésa era por que el fin de esta cumbre es avanzar hacia la Unión Bancaria, y relegar a más adelante estas cuestiones.

UN FONDO DE RESCATE QUE EMITA DEUDA

Un argumento que no convence al PSOE, ya que en su moción quieren que la Cámara Baja reclame al Gobierno la defensa en Bruselas de un avance "con determinación" hacia la creación de una autoridad fiscal en Europa --tipo Fondo Monetario Europeo--, con ingresos propios y capacidad de emitir deuda conjunta (eurobonos) y que, basada en la estructura del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), sirva de prestamista de último recurso.

Asimismo, el PSOE también quiere que el Banco Central Europeo actúe como prestamista de último recurso, al igual que hace con los bancos, y tenga "un mandato explícito para promover el crecimiento y el empleo". En este sentido, el PSOE aboga por el desarrollo de un pilar social en el marco de la UE, con líneas de cara a la convergencia social entre diferentes Estados.

Respecto a la Unión Bancaria, aboga por poner en marcha un sistema común de garantía de depósitos, un mecanismo de respaldo fiscal de último recurso, y evitar iniciativas que puedan provocar inestabilidad en el mercado de bonos, como el endurecimiento de las condiciones para mantener deuda en los balances bancarios. En este punto, rechazan impulsar un mecanismo automático de reestructuración de deuda pública.

COORDINACIÓN FISCAL Y REVISIÓN DE LA REGLA DE GASTO

Por otro lado, el PSOE propone una serie de medidas para armonizar y coordinar la fiscalidad de los países miembros, aprobando una base imponible común para las empresas, tipos mínimos en el Impuesto de Sociedades, un centro de evaluación de las diferentes políticas tributarias e indicadores para comprobar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En este sentido, llaman a revisar normas fiscales como la regla de gasto --ligada a la deuda pública y pudiendo aumentarla en caso de mayores ingresos--, aumentar la transparencia de estas normas y una serie de propuestas para mejorar el nivel de legitimidad de las instituciones económicas de la UE, como una mayor rendición de cuentas del Parlamento sobre el BCE o poder convocar consultas ciudadanas.

EL CONGRESO RECHAZA EN COMISIÓN ESTAS RECETAS

El PSOE ha registrado esta propuesta precisamente después de debatir una proposición no de ley muy similar sobre la reforma del euro en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso. Esta finalmente no ha sido aprobada, ya que los apoyos de PSOE y Ciudadanos no han sido suficientes ante el rechazo del PP. Unidos Podemos y ERC han optado por abstenerse.

En la defensa de su propuesta, Saura ha abogado por impulsar instituciones eficaces ya que, ha argumentado que "la historia demuestra que sin una unión política no hay unión fiscal" y ha recordado la importancia de la autoridad fiscal de último recurso para resolver la última gran crisis financiera.

Ciudadanos ha apoyado la propuesta, a pesar de no compartir todos los puntos de la iniciativa, ya que cree que supone "un aviso al Gobierno de que se tiene que poner manos a la obra o los cambios les pasará por encima". "Los cambios se producirán y España no habrá dicho nada sobre ellos", ha lamentado su diputado Rodrigo Gómez García.

El portavoz económico de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha justificado la abstención de su grupo en que, pese a compartir propuestas como la de una autoridad fiscal, ha dicho que ello dará igual "si va a seguir con las mismas políticas de condicionalidad estricta o de ajuste", esto es, liquidez a cambio de recortes.

El PP, a través de su diputado Eloy Suárez, ha lamentado que Saura no escuchara a Escolano, que le advirtió durante la sesión de control al Gobierno de que "no era el momento para plantearlas", pues al requerir unanimidad, serían "papel mojado". "Uno puede pedir la Luna, pero cuando se va a hablar del día a día, pues se habla del día a día", ha resumido.

