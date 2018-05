330 43

Economía.- UGT considera que la subida de las pensiones es un acuerdo "puramente electoralista"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

UGT considera que el acuerdo para subir las pensiones conforme el IPC en 2018 y 2019 es "puramente electoralista" y que el Gobierno "no está dispuesto" a dar "marcha atrás" en la reforma de las pensiones de 2013.

Así lo ha señalado el sindicato que lidera Pepe Alvarez después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya afirmado este jueves en una entrevista que "no se ha cargado la reforma" de pensiones de 2013, porque estas no subirán este año con arreglo al IPC, ya que, por ejemplo, las más bajas aumentarán su cuantía un 3% y las de viudedad se incrementarán "mucho más" que la inflación.

Para el sindicato, con estas declaraciones, el Gobierno lo que viene a decir es que "la reforma de las pensiones de 2013 queda en suspenso para este año, ni siquiera para el que viene, ya que la subida de 2019 está condicionada a un acuerdo del Pacto de Toledo".

"Los acuerdos de este Gobierno son mera apariencia de cara a la opinión pública y a la omnipresente intención de voto", ha apostillado UGT, tras asegurar que por ello va a continuar movilizándose hasta que se derogue la reforma de 2013 y se resuelva el problema de los pensionistas de "manera real, no solo en apariencia".

El sindicato considera que todos los argumentos y las razones que han llevado a la movilización se refuerzan ahora. "Si se podía pensar que Rajoy había cambiado de opinión sobre su reforma, las declaraciones de hoy, tanto suyas como las de Escolano, nos reafirman aún más", según UGT.

En esta línea, también ha apuntado que "no hay motivo para no continuar con la movilización", después de que gracias a las mismas se haya conseguido situar a las pensiones en "el núcleo del acuerdo del Gobierno con el PNV".

No obstante, el sindicato ha dejado claro que el acuerdo "no responde" a sus reivindicaciones y que "mientras no se derogue la reforma de pensiones del 2013, los pensionistas seguirán empobreciéndose año a año".

"Por ello, porque UGT siempre ha tenido razón y los acontecimientos se la están dando (hay dinero para pensiones, se pueden usar los impuestos para complementar cotizaciones sociales, hay que gravar más a las empresas de las nuevas tecnologías y el recorte de las pensiones en nuestro país es una cuestión ideológica), el sindicato no va a abandonar la movilización", según asegura UGT en el comunicado.

Así, por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la cadena humana a favor de las pensiones que tendrá lugar el próximo 16 de mayo alrededor del Banco de España. "Sin el esfuerzo de todos no habrá ni presente ni futuro para nuestras pensiones", ha añadido.

PUBLICIDAD