La oposición, a excepción de Cs, registra su vetada ley de autoconsumo y fin del 'impuesto al sol'

10/05/2018 - 15:01

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Ciudadanos, han vuelto a registrar la proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar el llamado 'impuesto al sol' que el Gobierno llegó a vetar, lo que impidió su debate y tramitación en la Cámara Baja.

La iniciativa es prácticamente idéntica a la registrada en enero de 2017, si bien en esta ocasión Ciudadanos no ha respaldado su presentación, como sí hizo hace más de un año. La iniciativa está respaldada por PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias, una mayoría suficiente para garantizar su tramitación.

Sin embargo, deberá sortear de nuevo el análisis del Ejecutivo, al que la Constitución le otorga la capacidad de vetar toda ley que tenga afectación en los ingresos y gastos. Al igual que hace más de un año, los grupos han argumentado que toda afectación económica se pospone más allá del Presupuesto vigente, por lo que no implicaría una modificación de las cuentas.

Además, han recordado que el propio Tribunal Constitucional ha dado la razón recientemente al Congreso en el conflicto de atribuciones entre ambos poderes, desestimando el recurso presentado por el Ejecutivo contra la decisión de la Mesa de ignorar el veto a la ley de paralización de la LOMCE.

Acompañando a los diputados de prácticamente todos los grupos firmantes de la iniciativa --no han estado presentes ni PNV, ni EH-Bildu ni Nueva Canarias-- ha estado el representante de Alianza por Autoconsumo David Howell, que ha lamentado las ausencias de PP y Ciudadanos que, ha denunciado, "no sólo no apoyan, sino que además bloquean estas iniciativas de autoconsumo".

"A nivel incluso europeo el Gobierno intenta frenar el progreso con el autoconsumo, pero curiosamente Ciudadanos vota a favor en el Parlamento Europeo. Y no lo apoya aquí en España", ha criticado Howell, considerando que, por no avanzar en esta materia, "España hace el ridículo".

Sí ha subrayado, por el contrario, el interés mostrado por administraciones autonómicas y municipales por impulsar este tipo de fórmulas de consumo, la cual permitiría, según ha argumentado, una importante fuente de creación de empleo y un avance para lograr un futuro de energía 100% renovable.

Además de eliminar el llamado 'impuesto al sol', la iniciativa impulsa el autoconsumo colectivo y una simplificación administrativa de esta fórmula. Según han comentado durante su presentación los grupos, la única modificación respecto a la iniciativa ya registrada en el Congreso pasa por reflejar el criterio del Tribunal Constitucional al respecto del autoconsumo compartido, que atribuía la competencia para regular a las comunidades autónomas.

