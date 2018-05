330 43

Telefónica presenta su academia para 'amateurs' de esports

10/05/2018 - 12:37

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

TELEFONICA (TEF.MC )presentó este jueves Movistar Riders Academy, una academia en la que podrán formarse los aficionados a los eSports de la mano de conocidos profesionales.

En la presentación del proyecto en el Movistar eSports Center (MeC), en Matadero Madrid, el consejero delegado de Movistar Riders, Fernando Piquer, explicó que el principal objetivo de Movistar Riders Academy es el de contribuir al desarrollo de los eSports a través de esta búsqueda de talento por toda España.

"La formación nos parece algo imprescindible en este sector, y hemos querido construir ese puente, hasta ahora inexistente, entre el juego amateur y el profesional para facilitar la transición del jugador entre ambos mundos", aseguró.

En esta primera fase del proyecto, los jugadores que quieran participar en la selección de Movistar Riders Academy tendrán que inscribirse en 'academy.movistarriders.gg'. En el caso de los participantes de Clash Royale, deberán jugar un clasificatorio, y en el caso de los jugadores de League of Legends, será el 'staff' técnico de Academy el que valore las cualidades de cada jugador a través de un análisis detallado de su nivel y competencias en el juego, que irá avalado por LUCA, la unidad de negocio de Telefónica dedicada al 'big data', y por los analistas especializados de Movistar Riders en cada uno de los juegos.

Tras la fase de selección de League of Legends y el clasificatorio online de Clash Royale, se establecerán cuatro áreas de competición regionales. De cada una de ellas se seleccionará a los mejores jugadores, que competirán entre ellos hasta llegar a los 20 ganadores, que participarán en un torneo en cada una de las zonas a finales de septiembre. Los ganadores de cada área disputarán la gran final en el Movistar eSports Center. Además, los finalistas tendrán acceso a formación online personalizada por parte del cuerpo técnico de Movistar Riders y bootcamps presenciales en el Centro de Alto Rendimiento de Movistar Riders, además de la oportunidad de formar parte del equipo cantera de League of Legends y Clash Royale del Club. Asimismo, desde Movistar Riders se les recomendará y facilitará la inscripción a distintas competiciones de cada juego.

El director de la Academy será el exjugador profesional Mario Martínez, 'Motroco', que deja su puesto como primer entrenador del equipo de League of Legends de Movistar Riders para poner todo su conocimiento al servicio de los mejores jugadores amateurs de España.

Durante la presentación de Movistar Riders Academy, 'Motroco' se mostró entusiasmado con el proyecto: "Me hubiese encantado poder participar en un proyecto así cuando me estaba iniciando como jugador".

"Sin duda es una gran oportunidad para poder formarse de la mano de entrenadores profesionales y con el apoyo de un gran club como Movistar Riders. Lo bueno de la Academy es que no es excluyente, así que tanto los jugadores seleccionados como los que no lo sean recibirán formación online y podrán seguir progresando en su nivel de juego. Sin duda, recomiendo a todos los jugadores de League of Legends y Clash Royale que disfrutan del competitivo, que aprovechen esta gran oportunidad y se inscriban para el clasificatorio", ,indicó.

En la presentación también participó Mario Garzón, 'Sir Ascal', uno de los jugadores 'amateurs' que superó los 'tryouts' que Movistar Riders realizó en 2017 para formar parte de su equipo cantera de League of Legends, del que es capitán. Sir Ascal comentó que "tener la oportunidad de formarme con el cuerpo técnico de Movistar Riders y acudir cada tarde a entrenar al MeC es un lujo al que nunca pensé que pudiese acceder. Animo a todos los chavales que quieran dedicarse de forma profesional a los eSports a que se inscriban en la web de Academy. Yo lo hice con los 'tryouts' y aquí estoy, como capitán de la cantera y suplente del primer equipo".

(SERVIMEDIA)

10-MAY-18

JRN/gja

PUBLICIDAD