Economía/Finanzas.- La CNMV advierte de casi una treintena de 'chiringuitos financieros' en varios países europeos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido las advertencias de sus homólogos de Suecia (SFSA), Reino Unido (FCA), Austria (FMA) e Italia (Consob) sobre cerca de 30 entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión, conocidas como 'chiringuitos financieros'.

La SFSA sueca ha advertido de que la sociedad SpearTrader (www.speartrader.com) no está autorizada para prestar servicios financieros en el país y que no ha podido verificar su autenticidad como empresa en funcionamiento.

Asimismo, la Financial Market Authoriy (FMA) ha alertado sobre Rlcmn Capital SK (https://advert.marketing/), que no puede realizar operaciones financieras en Austria que requieran licencia.

Por su parte, la Financial Conduct Authority (FCA) ha advertido que la entidad Atwood Stanley Asset Management (www.atwoodstanley.com) ha comercializado servicios o productos financieros en Reino Unido sin autorización y que la sociedad Whitestone Finance Ltd, que opera a través del dominio www.whitestonefinanceltd.co.uk, es un clon fraudulento de una entidad que sí está autorizada.

El homólogo de la CNMV en Italia, de su lado, ha emitido advertencias sobre 24 entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Se trata de las entidades Europe Trade Ltd, Ajn Trade Ltd, EU Trading Services Llp, Blue Seal Limited, Nostro Technology OU, Nostro Technology Ltd, Spot2Trade Ltd, JSB Capital Group (SV) Ltd, SAS Global Trading LTD, Milton Group Ltd, Kyoto Limited Ltd, Velmon Enterprise Ltd, IBA Group Ltd, Capzone Invest Ltd, elec.capital, Iforex24 Ltd, Smart Choice Zone Lp, Titanium Tech Solutions Limited, Astra Financial Limited, Joshua Development Limited, Joshua Consulting Ltd, Joshua Partners Eood, Black Parrot Limited y Blonde Bear OU.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

