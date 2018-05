330 43

Rajoy: "Yo no me he cargado la reforma de 2013 porque las pensiones no subirán en función del IPC"

10/05/2018 - 10:39

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este jueves que "no se ha cargado la reforma" de pensiones de 2013 porque éstas no subirán este año con arreglo al IPC, ya que, por ejemplo, las más bajas aumentarán su cuantía un 3% y las de viudedad se incrementarán "mucho más" que la inflación.

"Lo que dijimos en 2013 es que las pensiones no deberían subir en función del IPC (IPC.MX )y lo creo", ha dicho el presidente del Gobierno en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

En este sentido, Rajoy ha subrayado que hay fórmulas distintas al IPC para subir las pensiones y ha puesto como ejemplos los acuerdos que ha alcanzado su Gobierno con los sindicatos para que el sueldo de los funcionarios y del salario mínimo suba en función del crecimiento económico y del empleo y no con arreglo a la inflación.

Preguntado por los motivos que le han llevado a subir las pensiones, el presidente del Gobierno ha explicado que, antes del acuerdo presupuestario con el PNV y gracias a la recuperación, el aumento de los ingresos y la creación de empleo, incluyó en el proyecto de Presupuestos para 2018 una subida de las pensiones más bajas del 3% y la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad, dejando para 2019 el aumento del resto de las pensiones.

Después, ha añadido, su Gobierno alcanzó un acuerdo con el PNV para elevar este año la cuantía del resto de las pensiones, una medida que, según ha reconocido, va a provocar que se vaya "más ajustado" en el Presupuesto, pero que cree "que se puede hacer". "Lo que no podemos es subirlas un 3% como a las más bajas. Las subimos un 1,6%", ha indicado.

"¿Usted se cree que a mi, como presidente del Gobierno, me gusta que las pensiones hayan subido estos años un 0,25%? ¿Usted se cree que me divierte congelar el sueldo de los funcionarios? Tomé estas decisiones porque cuando llegué al Gobierno el país estaba al borde de la quiebra. Pero logramos liberarnos del rescate y subir las pensiones un poco", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

"EL PACTO DE TOLEDO ES FUNDAMENTAL"

Rajoy ha defendido que, cuando se gobierna, no se puede pensar sólo en el día a día y ser cortoplacista. "Las cosas se pueden hacer cuando se pueden hacer. Un buen gobernante no es aquel que llega y dice: voy a subir las pensiones el 10%, y ahora voy sacar a concurso 50.000 plazas y ahora voy a hincharme a hacer carreteras, porque eso al final termina en la quiebra. Eso es ser un pésimo gobernante y ya tenemos algunos ejemplos en España que conviene no repetir", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha defendido que el sistema de pensiones mejorará en la medida en que se cree empleo, pues cuanto más empleo haya, "mejores y más pensiones habrá". A partir de ahí, ha añadido, está el Pacto de Toledo para hacer reformas, como se ha hecho desde 1995.

"El Pacto de Toledo ha funcionado y funciona y es fundamental. Hay algunas políticas en España que deben ser producto del acuerdo de todos, ha afirmado Rajoy mencionando entre ellas la política de pensiones.

