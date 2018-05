Madrid quiere prohibir los pisos turísticos en el centro para acabar con el 'efecto Airbnb'

Lo de los apartamento turísticos es algo a lo que hay que meter mano ya. Por mucho que a los propietarios se les llene la boca con la palabra libertad y sus usuarios pretendan hacernos creer que sus vacaciones subvencionadas son un derecho fundamental, hay varios temas a tener en cuenta. El primero es que se trata de una actividad MERCANTIL. No estamos ante un contrato CIVIL normal de arrendamiento. Es una actividad MERCANTIL ya que cada fin de semana cambia el cliente y hay que acondicionar la habituación. Por lo cual se ejerce una actividad empresarial de manera habitual y directa. Y eso cambia mucho las cosas.



- Fiscalmente: Las actividades mercantiles de hostelería están sujetas a IVA. Además el dueño debe darse de alta en la Seguridad Social en el RETA y pagar los correspondientes 300 euros al mes de autónomos. Es decir que ahora mismo compiten con los hoteles porque a sus precios les falta un 10% de IVA y la cuota de autónomos. Además, en la mayoría de capitales las actividades empresariales tienen un IBI que casi duplica al de las viviendas normales. Por lo cual los propietarios de estos apartamentos defraudan tres tributos: IVA, SS e IBI.



- Urbanísiticamente el PGOU determina unas zonas para viviendas, y otras zonas para comercios, zonas terciarias, etc. Estos hoteles fraudulentos no cumplen con el PGOU. ¿O acaso se creen que el hecho de que los hoteles ocupen un edificio entero es una casualidad? Además los hoteles están obligados a cumplir una serie de condiciones con respecto a ley de consumidores, urbanismo, seguridad y prevención en el trabajo (el que limpia esos apartamentos ¿está asegurado? ¿su "empresa" tiene revisiones de PRL? ¿Está dado de alta como empleado de hogar y no como trabajador de restauración (con unas cuotas totalmente distintas), sanidad alimentaria, etc.?



Así que hay que dejar a la gente clara que no se puede competir con la primera industria del país defraudando a Hacienda, a la Seguridad Social, explotando a los trabajadores sin dar de alta en el epígrafe correcto o sin plan de PRL, ... explotando a los clientes sin pasar los controles alimentarios, explotando a los vecinos instalándole una actividad ruidosa en su propia comunidad de vecinos, etc.



Quién quiera hacer apartamentos turísticos que los haga. Pero pagando los impuestos que debe. Cumpliendo el convenio. Pagando a la Seguridad Social. Sin molestar a los vecinos. Cumpliendo el PGOU. Si cumple todo eso perfecto. Pero si no lo hace que vaya Hacienda y le gire las cuotas de los últimos 4 años de IVA. Que vaya la TGSS y le gire autónomos de los últimos 4 años y que el trabajador que está dado de alta como empleado de hogar lo transforme en un indefinido a tiempo completo reclamando las cuotas que no se han cobrado en los útimos 4 años por estar en un sistema especial más barato que no correspondía. Que vaya inspección laboral y que le sancione por no cumplir la PRL. Que la Gerencia de Urbanismo correspondiente le ponga una sanción por ejercer una actividad mercantil molesta en una vivienda.