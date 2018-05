330 43

Economía/Empresas.- Azora suspende su salida a Bolsa hasta que se dirima la OPA sobre Hispania

Tenía programado su estreno en el parqué este mismo viernes 11 de mayo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Azora, firma de inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha decidido atrasar su salida a BOLSA (BIMBOA.MX ) inicialmente fijada para este viernes 11 de mayo, según informó la compañía controlada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio.

La firma ha optado por posponer la operación hasta que se dirima y concluya la OPA que el fondo estadounidense Blackstone ha lanzado sobre Hispania, socimi hotelera promovida por Azora, quien además actualmente tiene encomendada la gestión de estos activos.

La "incertidumbre" que esta operación genera en el plan de negocio con el que Azora pretendía salir a Bolsa ha llevado a sus propietarios y gestores a considerar más oportuno posponer la colocación, según la empresa.

"Azora ha decidido desistir de la OPS y posponer su proceso de admisión a negociación en la Bolsa, en atención a las incertidumbres sobre el futuro de Hispania derivadas de la oferta pública de adquisición anunciada por Blackstone y de su potencial impacto en el plan de negocio previsto para Azora y, por tanto, en el proceso de colocación", indicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Azora iba a protagonizar el segundo estreno en el mercado del año, después del de Metrovacesa, en un ejercicio en el que el sector inmobiliario apunta como claro protagonista del parqué.

En los próximos meses está previsto que empiecen a cotizar Testa Residencial, Vía Célere y Haya Real Estate, el 'servicer' propiedad del fondo estadounidense Cerberus, mientras en paralelo siguen debutando socimis en el MAB.

En cuanto a Azora, la operación suponía además el salto a Bolsa de un nuevo tipo de empresa, una firma que no es una promotora o una patrimonialista, sino que se encarga de gestionar activos inmobiliarios de terceros, si bien cuenta con una filial con más de 11.000 de pisos en renta repartidos por toda España.

En la actualidad, la OPA de Blackstone sobre Hispania está pendiente de aprobación por la CNMV. Se trata de una operación valorada en 1.905 millones de euros, con la que el fondo se convertirá en primer propietario de hoteles del país.

Blackstone formuló la oferta tras convertirse en primer accionista de Hispania al comprar el 16,5% que George Soros tenía en esta empresa. No obstante, la compañía la tildó de hostil y anunció iniciativas para buscar alternativas que generaran mayor valor.

Se da la circunstancia de que el fondo anunció la operación mientras Hispania celebraba su junta de accionistas y con la aprobación de una medida sobre su contrato de gestión con Azora que permitió a esta firma abordar su salida a Bolsa.

OPS DE HASTA 500 MILLONES.

Esta empresa iba a saltar al mercado con oferta pública de nuevas acciones (OPS) por valor de entre 455 y 500 millones de euros que supondría la colocación en el mercado de hasta un 65% del capital resultante tras la ampliación.

Gumuzio y Osácar, fundadores y actuales titulares de Azora, pasarían así a controlar conjuntamente el 32,7% y el 34,9% de su capital, en función de cómo se ejercitase la 'green shoe'.

Con su aplazada salida a Bolsa, la firma pretende fortalecer su balance e invertir en oportunidades que asegura tener identificadas en el segmento de alojamientos turísticos y en viviendas en alquiler.

En concreto, Azora se había fijado el objetivo de duplicar su cartera de activos inmobiliarios gestionados en los próximos cinco años, de forma que alcance los 8.000 millones de euros en 2022, frente a los 4.400 millones con que cerró 2017.

Azora gestiona, además de los hoteles de Hispania, las inversiones inmobiliarias de grandes fondos y patrimonios como George Soros, ex accionista de la socimi, Fidelity, Cohen & Steers, Goldman Sachs, CBRE Global Investors, Axa Investment Management, Paulson & Co y Bank of Montreal.

