Economía.- Menéndez (Liberbank) anticipaba un cambio de ciclo antes de la crisis pero no supo "prever su profundidad"

Recuerda que la actividad de las cajas dependía en su totalidad del mercado español

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez Menéndez, ha explicado que anticipaba que la economía española sufriría un cambio de ciclo tras el periodo de 'burbuja inmobiliaria' que desencadenó la crisis económica en España, si bien ha apuntado que no contaba con más información que otros agentes y que lo que no se esperaba era la profundidad del ciclo.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha asegurado que su intención fue "hacer las cosas bien". "El acierto es otra cosa", ha apuntado.

En cuanto a la reestructuración que experimentó el sistema bancario en la que participó Cajastur, la entidad que entonces presidía y que se fusionó con Caja Extremadura y Caja Cantabria en 2011 dando lugar a Effibank -posteriormente Liberbank--, Menéndez ha reconocido que los entonces gestores de estas entidades no están exentos de responsabilidad, pero ha apuntado que existían factores exógenos que condicionaron la situación de las cajas.

De esta manera, ha señalado que las cajas de ahorros desarrollaban toda su actividad comercial en el mercado interior español. "Estaban abocadas a que les pasara lo que fuera a pasar con el sistema español, porque toda su actividad estaba en España", ha explicado.

Menéndez también se ha pronunciado sobre el papel de los supervisores y de la Administración durante la gestión de la crisis financiera, aunque considera "difícil" ofrecer una valoración objetiva a posteriori, ya que la información con la que se cuenta actualmente no coincide con la que existía al principio de la crisis.

"Es verdad que probablemente se han cometido errores de estimación en cuanto al alcance de la crisis, porque es difícil hacer previsiones y acertarlas todas, pero no creo que sea justo hacer valoraciones de decisiones que se tomaron con una información distinta", ha recalcado.

En cuanto a la cuestión planteada de si las cajas eran la forma de financiar 'megaproyectos' que más adelante no se llevaron a cabo, Menéndez ha recordado que la base fundamental de clientes de las cajas en esa época eran personas de renta media que compraban vivienda y empujaban el crecimiento económico, y que no todas las malas decisiones se correspondieron con malas prácticas. "Si la economía española creció mucho basada en el desarrollo inmobiliario, era evidente que las cajas estarían financiando eso, porque no tenían otro mercado", ha señalado.

CONSTITUCION DE LIBERBANK

Menéndez ha explicado durante su comparecencia que el proceso de constitución de Liberbank surgió a raíz de la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP), tras mantener conversaciones y analizar las diferentes alternativas con diferentes cajas de ahorros, para finalmente optar por conformar el grupo que dio lugar a Liberbank.

"Se desarrolló en un proceso en el que la crisis económica se había puesto claramente de manifiesto y las cajas de ahorros no tenían acceso a los mercados de capitales para reforzar su capital y hacer frente a la crisis", ha explicado el consejero delegado de la entidad, quien ha asegurado que el banco ha desarrollado el proceso cumpliendo anticipadamente con los objetivos del plan de reestructuración al que se sometió en 2012 y por el que recibió 124 millones de euros en ayudas en forma de bonos convertibles contingentes ('CoCos') por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

