Economía.-Escolano defiende que España no puede "repetir las mismas posiciones que hace un año" ante la reforma del euro

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitivdad, Román Escolano, ha defendido este miércoles en el Congreso que España no puede "repetir las mismas posiciones que hace un año" ante la reforma del euro, a pesar de compartir "todo lo que dijo" entonces su predecesor en el cargo, Luis de Guindos.

Todo ello después de que el PSOE, a través de su portavoz económico, Pedro Saura, afeara al ministro durante la sesión de control al Gobierno que no incluyera propuestas defendidas por el propio presidente Rajoy en la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 2017, como la creación de un presupuesto europeo, un ministro de Finanzas o los famosos eurobonos.

Escolano ha reconocido que esos puntos "son centrales para crear una zona euro sólida, robusta y que rompa el vínculo entre riego nacional y bancario", pero ha emplazado a discutir estas cuestiones más adelante --si bien no ha mencionado en ningún momento los eurobonos--, pues el objetivo ahora es "no fracasar" en la cumbre que se celebrará el próximo mes de junio.

"Si no contribuimos al debate y damos elementos técnicamente sólidos, entonces España no está en el debate", ha defendido, señalando que su propuesta está "entre las mejores técnicamente" entre las presentadas y ha sido "muy bien acogida" por las instituciones comunitarias.

En todo caso, ha recordado que el propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió priorizar la consolidación de avances en la Unión Bancaria para abordar posteriormente otras cuestiones de la Unión Económica y Monetaria. En todo caso, ha dicho que la postura española sigue siendo "ambiciosa" en lo referido al Tesoro europeo, los activos libres de riesgo y la figura del ministro europeo de Finanzas.

PSOE: "DEJAMOS EN LA ESTACADA A NUESTROS SOCIOS DEL SUR"

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Pedro Saura, ha lamentado que el Gobierno "ni está ni se le espera", criticando lo que considera una falta de ambición en las propuestas defendidas y que ni siquiera se haya producido un debate parlamentario para definir esta posición.

"Dejamos en la estacada a nuestros socios del Sur de Europa, que tratan de demostrar a los alemanes y a los países del Norte que se pueden cumplir las reglas, compartir riesgos y apostar por la solidaridad", ha dicho, recalcando que la postura es España es incluso "menos ambiciosa que la de la propia Comisión".

Recordando lo manifestado anteriormente por Rajoy frente a estas reformas, se ha preguntado por "el bandazo" en esta postura. "¿De qué estamos hablando, de desorientación o descomposición del Gobierno? ¡Si lo ha dicho el presidente del Gobierno!", ha dicho, llegando a acusar a Escolano de "cobardía política" por no reflejar posturas que, realmente, suscribe.

Así, ha ironizado si las palabras 'política fiscal' "le generan urticaria o algo más, sarampión", y ha afeado que no incluyera los activos seguros --"antesala de los eurobonos"-- ni un seguro de desempleo ni la necesidad de dotar de recursos propios a la Comisión con una fiscalidad propia. "No hay unión bancaria si no hay unión fiscal, y no hay unión fiscal si no hay unión política", ha dicho.

ESPAÑA, DICE EL MINISTRO, "A LA VANGUARDIA DE LA AMBICION"

Pese a que no se ha pronunciado acerca de un debate parlamentario sobre estas cuestiones de cara a la próxima cumbre europea, Escolano ha manifestado su "máxima disposición a escuchar propuestas", ha recordado que ya transmitió esta postura en su primera comparecencia ante la Cámara Baja, y ha instado a "buscar los puntos" que les "unen".

Asimismo, se ha defendido de las acusaciones de que la postura española no cuente con aspectos ambiciosos pues ha detallado que el fondo único de garantía de depósitos defendido por el Gobierno incluye una fecha "final e irrevocable" para su puesta en marcha y un detallado período de transición durante el que las entidades deberán ir reabsorbiendo y provisionando sus créditos dudosos.

"Me extraña cuando se hacen análisis de Norte y Sur porque, si se entiende, España está a la vanguardia de la ambición en Europa", ha asegurado, señalando que este proceso, previa evaluación de las instituciones comunitarias, permitirá certificar que no existe sin provisionar riesgo alguno previo al comienzo de la supervisión europea.

Asimismo, ha defendido que el demandado seguro por desempleo común puede estar incluido en los pilares propuestos para dar estabilidad a las economías que tengan que afrontar un "incremento brusco de gasto" ante dificultades económicas.

Por otro lado, ha apostado por impulsar una nueva línea inversión en préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un fortalecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la asistencia a países que requieran asistencia, además de proveer de liquidez a la Unión Bancaria.



