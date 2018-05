Cataluña, la comunidad donde más cae la creación de empresas en lo que va de año

Es que se ha de ser cazurro para montar empresa en Cataluña si no tienes porqué estar allí.



Comparando con Madrid



1. Mayor proximidad geográfica a todas las zonas de venta del país (el AVE ayuda)



2. El marco político de Madrid es más estable



3. Prácticamente a todo Español no le importa venir a trabajar a Madrid…y muchos no se irían a Cataluña por las tensiones políticas (“más fácil encontrar mano de obra cualificada”)



4. Mucho más fácil encontrar espacio commercial para ubicar oficinas y empresas dada la ubicación Madrileña en una planicie sin límites como un mar y una montaña (situación de Barcelona)







5. Centro financiero de España







6. Gran disponibilidad de Colegios internacionales para desplazados desde el extranjero



7. Una Sociedad menos dividida (principalmente cuadrante izquierda-derecha, y sin dimension nacionalista versus constitucionalista)



8. Mejor situación financiera (menor endeudamiento de la comunidad Madrileña)



9. Relaciones laborales más agradables y liberales. Cataluña tuvo mucha historia industrial y esa trajo un mayor grado de conflictividad y antagonismo.



10. Renta per cápita un 15% superior



11. PIB regional superior.



En ubicación de empresas Madrid gana por goleada (igual en fútbol no, como dice el tan castizo dicho Madrileño "la pela es la pela")