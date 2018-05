330 43

Endesa apuesta por mantener la nuclear en el 'mix', pero cree que a largo plazo debe mejorar su rentabilidad

8/05/2018 - 14:19

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha apostado por mantener la energía nuclear dentro del actual 'mix', aunque ha subrayado que, a pesar de que actualmente estos activos dan beneficios, será necesario mejorar su rentabilidad a largo plazo.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Bogas indicó que con unos costes fijos superiores a 41 euros por megavatio hora (MW), a los que se debe añadir otros 24 euros por MWh de costes variables, la nuclear ofrece un pequeño beneficio.

No obstante, el directivo consideró que a largo plazo será necesaria una revisión al alza de la remuneración de las nucleares, ya que soportan una carga de impuestos muy alta, que cifró en aproximadamente el 50% de los costes variables, unos 12 euros por MWh.

Bogas señaló que las renovables pasarán a tener un papel principal en el horizonte a largo plazo, con la competitividad que ya están ofreciendo tecnologías como la eólica y la solar, pero reiteró que "no hay alternativa" a la generación nuclear en el corto plazo.

Así, destacó que no está en juego la seguridad de suministro actual, ya que ahora "no hay problema", sino que hay que mirar "al horizonte de 2030, en el que sin las nucleares será imposible cubrir la demanda y no se podrían cumplir los objetivos de emisiones".

