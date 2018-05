330 43

Enagás niega la existencia de una burbuja entre las comercializadoras de gas

8/05/2018 - 12:37

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El presidente de ENAGAS (ENG.MC ) Antonio Llardén, negó hoy la existencia de una burbuja en el sector de las empresas comercializadoras de gas, porque asegura que "las pocas operaciones que hay son a precios muy elevados".

Llardén acudió este martes como ponente invitado a la jornada 'Transición energética y competitividad', organizada por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

En su opinión, este proceso "va a marcar un antes y un después". Según explicó, en el sector energético "hay una reflexión estratégica sobre a dónde nos dirigimos". Matizó que "tenemos bastante claros los objetivos", si bien expresó sus dudas acerca de "cómo llevarlos a cabo".

El presidente de Enagás hizo hincapié en el "papel fundamental" que juegan las energías renovables en la transición energética. Para Llardén, este proceso "tiene que pasar por una menor emisión de carbono". No obstante, apuntó, "no es fácil dejar de consumir carbón". Acerca de la electrificación como solución a este problema, recordó que "una buena parte de la energía que consume la industria no se puede electrificar".

Asimismo, Llardén hizo referencia a los desafíos que afrontar de cara a la mencionada transición. Uno de ellos es encontrar un combustible que sustituya al fuel de avión, ya que "de momento no hemos sido capaces". Asimismo, defendió el papel del gas natural en el futuro de la descarbonización, porque "es la energía fósil que menos emisiones de CO2 tiene".

Preguntado sobre las posibles actividades de Enagás en un futuro con la transición energética ya avanzada, Llardén apuntó hacia el biometano, la generación de hidrógeno y el suministro de gas natural licuado para su uso en vehículos. Respecto al proceso de descarbonización, Llardén se mostró confiado en que "la cantidad de carbón que consumimos va a descender", si bien el ritmo en que se produzca esa caída "dependerá de cada país".

