330 43

Kpmg defiende que su informe sobre la creación de novagalicia fue "independiente" y "técnicamente correcto"

8/05/2018 - 11:14

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

Francesc Gibert, consultor de KPMG y coautor del informe encargado en 2009 por el Banco de España para la creación de Novagalicia, entidad surgida de la fusión de las cajas de ahorros gallegas y que luego se transformó en Abanca, defendió este martes que ese trabajo fue "independiente" y "técnicamente correcto".

También subrayó que no estaba hecho con el objetivo de que saliera un resultado "determinado" y que "no era una recomendación" de si había que unir o no a las dos entidades (Caixa Galicia y Caixanova).

Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, en la que explicó que el trabajo empezó con un papel "en blanco" y que se empleó una metodología "muy sólida". Fue un trabajo "muy intenso", al que se dedicaron muchas horas y 50 personas durante un mes.

Gibert explicó que este trabajo era una "primera fase" o análisis "preliminar", que tenía como objetivo "anticipar en un trazo gordo la conclusiones de un trabajo más profundo que requería mucho más tiempo".

Además, quiso dejar claro que "no se nos pedía que analizáramos otras alternativas" que se habían evaluado. "Sólo trabajamos sobre la eventual fusión de las dos cajas gallegas", indicó.

"En este trabajo de un mes", que era un "informe preliminar", se analizó el punto de partida de las dos cajas de manera individualizada, para luego evaluar lo que podía suponer una eventual integración de ambas entidades.

Tras ello se realizó un análisis de los resultados de esas modelizaciones y se compararon con otras fusiones que en ese momento se estaban abordando. En este sentido, recordó que se trataba de 2009 y 2010, ejercicios en que "había muchas operaciones".

El resultado mostró unos "ratios compatibles" con las fusiones que entonces se estaban realizando, señaló el consultor de KPMG.

Según Gibert, la metodología y el diagnóstico de la situación de las entidades fue "correcta", aunque "no atinamos en el impacto" de los riegos que se determinaron, debido a una evolución macroeconómica peor de la prevista y al impacto de los cambios regulatorios.

De esta manera, comentó que las conclusiones de informe siguieron siendo válidas un año después de su emisión, pero no en los siguientes ejercicios por la doble recesión y los cambios regulatorios.

(SERVIMEDIA)

08-MAY-18

BPP/caa

PUBLICIDAD