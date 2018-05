Ciudadanos quiere librar a entidades de capital riesgo del tipo mínimo en el pago anticipado de Sociedades

Y no nos olvidemos de los gastos en políticos y etc etc de la Administración. Pero lo que se lleva la mayor parte del dinero son las pensiones. Me quieren explicar cómo se van a pagar los cientos de miles de millones que se van al año, si se bajan impuestos y cotizaciones sin subir déficit ni deuda? O es que ese factor del Estado de bienestar sí que es válido pero el resto que pedimos los trabajadores no y deberíamos quitar sanidad y educación para poder pagar pensiones con tal de no tener que obligar a pagar impuestos a las empresas? Va por ahí no? Nuestra joya de la Corona, que era la Seguridad Social, al estilo USA. Qué bien.



Para bajar impuestos, antes hay que bajar gastos. El que no lo entienda, le falta un hervor.