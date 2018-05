El 63% de las personas en riesgo de permanecer en desempleo tienen más de 45 años

Los poderes Economicos deberian estar asustados , pues la sociedad pobre sin trabajo se organiza y pide en bloque unas ayudas para su bien estar, o de lo contrario habria cambios revolucionarios que mas da simpre no pasa nada.



Ayudas a colectivos en exclusion social,



habra gente en mejores condicioes que diran, de ayudas nada que trabajen ,



.¿? en donde hay trabajo,



un trabajo decente para ganarse el pan , claro pero donde hay trabajo?



no seamos necios protejamos a los desamparados,



repartamos un poco la riquesa



hay que tener un par de narices para no ver la desgracia de no tener TRABAJO