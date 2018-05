¿Ha cambiado España desde 2007? Sexto superávit externo consecutivo y menor dependencia del exterior

En efecto, desde 2007 el cambio es notorio, y más para unos que para otros. Lo más sangrante es la existencia de los TRECE MILLONES DE PERSONAS que viven en pobreza severa y exclusión social, y esto señores, aparte de la desgracia que para cada una de ellas representa, es un lastre pesadísimo que nos impide desenvolvernos con la celeridad que debiéramos y dejar boquiabiertos a los demás países de la UE. Nunca se trabajó tanto, con tanta intensidad, con tanta ansiedad, con la lengua de fuera y el corazón en un puño, y con tan escaso rendimiento. Todo ello se traduce en trabajo temporal y precariedad, que en parte se corrige con las pensiones de los casi DIEZ MILLONES DE JUBILADOS que tienen a su cargo a otros tantos hijos o nietos sin trabajo o sobreviviendo con las migajas de su temporalidad, por no decir chapuzas.



Cierto que da gusto, ahora ya en primavera, contemplar las terrazas de nuestras ciudades repletas de clientes. Es la viva representación de lo que queda de nuestra economía tras el desmantelamiento de la industria nacional. Si nos pasamos UNA SEMANA sin salir a la calle arruinamos el país, pero es mejor no pensar en ello. Pero no por eso dejemos de considerar de que fundamentar nuestra economía en el turismo y la hostelería es estar a merced del enemigo.



Vuelvo al principio, ¿ qué hacemos con los TRECE MILLONES de pobres y empobrecidos, víctimas de la crisis creada y deliberadamente mantenida ? Son el 25% de nuestra población. ¿Tienen una idea, aunque sea remota, para incorporar a una parte de ellos a la corriente de consumidores ? Sin clientes no hay ventas, sin ventas no hay producción, y sin producción no hay trabajo. ¡ Cómo vamos a sobrevivir a cuenta de las 4 lechugas que exportamos, o de los pepinos ? ( ¿se acuerdan del bulo de la bacteria ecoli y de los once mil millones que nos costó? Hay que joderse. )



Aquí hemos encontrado hace más de cuarenta años la fórmula para que los hoteles, agencias de viaje y demás empresas del ramo continúen trabajando durante la temporada baja, fórmula, por cierto, plagiada últimamente por las naciones más turísticas de la UE. ¡Estos quijotes cómo han sabido ! Pero ahora nada; nos quedó la mente seca. Nos facilitan el pan y circo moderno, fiestas, futbol y sexo ( por no decirlo todo con tres Fs) y ya nos quedamos sosegados y contentos.



¿ Qué hacemos con los TRECE MILLONES de indigentes ? Algunos desearían que se muriesen de hambre, de enfermedad, de desesperación o de asco, el caso es que se mueran. Los que queden, tras ese saneado social, se dedicarían a la hostelería con mayor o menor fortuna : sueldo de camareros, sociedad de camareros, y economía de camareros. Y todos con grado universitario y master auténtico.



¿ Saben cuánto tenemos que aportar al IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para las vacaciones de un millón de jubilados y así mantener nuestra infraestructura turística en la temporada baja ? Pues 330 millones de euros al año, siendo 1.300 millones los ingresos del sector.



¿Qué hacemos con los TRECE MILLONES de indigentes ? Es importante la pregunta porque de su respuesta acertada dependen la superación de esta situación llamada crisis, la burla del burlador, el escabullirse de su trampa, y la liberación de un día para el otro y de la noche a la mañana. Si la recaudación en concepto de IVA ha sido el pasado año de 75.000 millones, ¿es aventurado asegurar que esta cantidad se doblaría una vez superada esta situación de servidumbre ?



La riqueza de un país es la fuerza del trabajo de sus habitantes pero aquí tratan de convencernos de que rodamos a velocidad de crucero con la cuarta parte de la población en inactividad forzosa.