Madrid. los hoteles madrileños no alcanzan las previsiones de ocupación por el "crecimiento descontrolado" de la oferta ilegal

7/05/2018 - 11:45

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La ocupación en los hoteles de la Comunidad de Madrid durante el puente de mayo -del viernes 27 de abril al domingo 6 de mayo- se ha quedado un 10% por debajo del 85% esperado por el sector como consecuencia, mayormente, del "crecimiento descontrolado" de las viviendas de alquiler de uso turístico (VUT), cuya oferta ha aumentado un 168% desde 2005 al 2017, frente al 2% observado en los establecimientos reglados.

Así lo señala la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Mar de Miguel, quien lamenta que los hoteles de la región no hayan podido alcanzar las expectativas que habían previsto para estos días festivos, ya que la ocupación media no ha llegado a superar el 75%. De hecho, las previsiones para el puente de San Isidro no son mucho más esperanzadoras, ya que hasta la fecha apenas superan el 70%.

"Cada vez es más evidente que hay que poner freno a la situación actual por la que atraviesa el sector hotelero en la Comunidad de Madrid. En tan solo un año, las pernoctaciones en viviendas de alquiler turístico ilegales se incrementaron un 33%, frente al 6% de las pernoctaciones en hoteles, perjudicando gravemente la presión turística en la ciudad de Madrid", señala la secretaria general de la AEHM, citando como fuente la Encuesta de Ocupación Hotelera, el INE e Inside Airbnb.

Para los hoteleros madrileños, además de suponer una clara situación de competencia desleal, los establecimientos sin regular están provocando problemas de convivencia con la población local, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad turística en la región.

"Además de estar generando un aumento desorbitado en el precio de los alquileres y la expulsión de los vecinos de las zonas en las que hay una mayor concentración de pisos turísticos ilegales, Madrid podría llegar a perder toda su esencia", matiza Mar de Miguel.

Por este motivo, desde la AEHM reclaman a las administraciones la puesta en marcha de una adecuada regulación sobre las viviendas de alquiler de uso turístico. Asimismo, consideran de vital necesidad que el Gobierno central, que tiene competencias para tomar medidas de índole fiscal y de seguridad, legisle de forma precisa para establecer un sistema de control de las plataformas que comercializan las VUT.

"Consideramos que las administraciones tienen que ser las encargadas de regular esta actividad", añade la secretaria general de la AEHM, para concluir remarcando que el sector no está en contra de esta nueva modalidad de negocio, "pero sí de la competencia desleal y del trato discriminatorio que se viene dando al hotelero por los altos niveles de exigencia a que se ven sometidos para poder ejercer su actividad".

