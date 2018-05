Fedea propone peajes de congestión en Madrid y Barcelona para reducir los atascos y la contaminación

Sin negar que es una opcion, la justificacion de que las restricciones ligadas al número de matrícula generan incentivos beneficia a las familias de mayor renta no parece que tenga demasiado sentido. ¿En el caso de los peajes de congestion tambien beneficia a las familias con mas rentas ya que si en el primer caso se pueden permitir un segundo vehiculo porque no se van a poder permitir pagar el peaje?



Otra cosa es que sea una medida de recaudación adicional y luego estaría por ver si la recaudación se destina a mejorar el transporte publico como alternativa al hecho de no poder acceder al centro urbano.



Como alternativa no esta mal, lo que no me venden son las justificaciones ni que actualmente no estan preparados los transportes publicos para absorver el incremento de usuarios que supondria esta medida ..... y siendo un poco mezquino alguno pensara que total eso lo va a sufrir la gente con menos recursos y que los ciudadanos con mas recursos circularian mejor por el centro.



Por finalizar, tambien implicaría que los precios de los transportes publicos deberían ser mas asequibles.