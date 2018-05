El impuesto de Sociedades recauda un 48% menos que en 2007, pese a la recuperación de las ganancias

Miguel tienes razón.. y no se trata de barrios. Este crecimiento no se ha visto en la clase trabajadora, la desigualdad ha crecido, .. así que puede que haya ido vía dividendos ? Hay un crecimiento abrupto de paro y los salarios han bajado muchísimo. Quizás conviene no invertir demasiado en educación, libros, repasos, horas.. etc.. si después van a pagarte 800 eur al mes.