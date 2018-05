330 43

Presidente de Mondragon Corporación afirma que no se ha engañado "a nadie" y que la demanda es "un disparate"

6/05/2018 - 12:41

El presidente de Mondragon Corporación, Iñigo Ucín, ha afirmado que Mondragón "no ha engañado a nadie" y la demanda de exsocios de Fagor Electrodomésticos y Edesa en la que reclaman cerca de 48 millones por los ahorros perdidos es "un disparate".

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a 'El Correo', recogida por Europa Press, Ucín se refiere al juicio que arranca este lunes por la demanda de una parte de los socios de Fagor Electrodomésticos y Edesa que reclaman a Mondragon 47,8 millones por las inversiones que tenían en estas cooperativas a través de aportaciones voluntarias y prestamos mercantiles principalmente, y que perdieron tras la caída de Fagor en 2013.

En este sentido, Ucín afirma que la demanda "no es más que un disparate y no tiene ningún sentido". "Mondragon no ha engañado nunca jamás a nadie, y menos a esta gente. Siempre hemos actuado bajo unos valores muy claros", argumenta.

En este sentido, indica que los demandantes son exsocios, pero suponen "una cuarta parte del total de los socios y exsocios de FED". "No es menos cierto que han perdido su dinero, lo que a nadie le hace gracia. Pero no lo han perdido por Mondragon. A la cooperativa en la que invirtieron, por el motivo que fuera -porque la querían mucho o porque pagaba un interés mayor al de mercado-, no le fue bien el negocio y cayó en concurso. Como otras", advierte.

Tras afirmar que no son una gran Corporación que tome las decisiones como un 'holding', sostiene que Mondragon es "una asociación de cooperativas que están en ella porque quieren estar, pero toman sus decisiones de manera independiente" de tal forma que "los dueños son sus propios socios".

"Yo lo que creo es que se les quedó el dinero allí porque no lo pudieron sacar. Mondragon siguió aportando fondos para ayudar a FED hasta el final. Se usaron al extremo los instrumentos de intercooperación. Las cooperativas de Mondragon aportaron 331 millones de euros para mantenerla a flote. Hasta el extremo de que, tras usar todo lo que se podía, se organizó un nuevo congreso, con lo que conlleva esto, para aportar de manera extraordinaria más dinero con el que reflotar Fagor Electrodomésticos, que ya estaba sin actividad. Fueron otros 70 millones. ¿Cómo si sabes que se va a caer aportas todo lo que puedes y más? Eso no se lo cree nadie. Seamos un poco serios", defiende.

En este contexto, sostiene que las empresas también "pillan enfermedades, y Mondragón tiene medicinas para tratar algunas", pero "no garantiza que las cooperativas van a estar para siempre". "Cambios sociales, tecnológicos, fusiones de competidores... la velocidad del mercado es asombrosa, y el que cree que está bien, mañana puede estar mal", advierte.

