800 484

IAG dice que no ha presentado oferta por Norwegian aunque admite contactos

Madrid, 4 may (EFE).- El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, ha recalcado hoy que su grupo no ha presentado oferta alguna de compra por la aerolínea noruega Norwegian, aunque sí han existido contactos con su Consejo de Administración que no han tenido un resultado positivo.

Durante una conferencia telefónica, Walsh ha insistido en que IAG -grupo del que forman parte Iberia, Vueling y British Airways- revisará ahora todas sus opciones en relación con Norwegian.

En una intervención anterior, en una conferencia con analistas, Walsh había confirmado la existencia de contactos con el consejo de Norwegian sobre una posible oferta, aunque sin llegar a un acuerdo.

Norwegian ha asegurado que su Consejo de Administración ha recibido dos ofertas condicionales separadas por parte de IAG en relación a la compra del cien por cien del capital de la aerolínea noruega.

Según Norwegian, las propuestas han sido revisadas por el consejo, junto con sus asesores financieros y jurídicos, y se han rechazado por unanimidad porque infravaloran a la compañía y sus perspectivas de futuro.

Norwegian ha recalcado que el consejo continúa plenamente comprometido con la estrategia establecida.

PUBLICIDAD