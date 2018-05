¿Por qué comienza el Giro en Israel? Bicicletas como negocio y herramienta de política internacional

Pues no entiendo por qué este país debe de estar en Eurovisión, en las ligas deportivas (baloncesto, etc.) cuando ni es ni forma parte de europa.



Solo me lo explico por cuestiones políticas y evconómicas, porque geográficas está claro que no.



Debería hacerlo con sus vecinos, especialmente los países del Golfo y Arabia Saudí, que además son muy amigos.