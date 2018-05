España no recuperará hasta 2021 los más 3 millones de empleos destruidos durante la crisis

El gobierno del ibex 35, mientras, hace todo lo que puede para que los parados que no tienen un trabajo NO TENGAN NINGUNA PROTECCION O AYUDA. Y la izmierda hablando de feminismo y series de Netflix y HBO. Me hace gracia que celebren bajadas irrisorias del paro con contratos temporales y enchufismo en la administracion cuando tenemos un paro estructural de mas de tres millones de parados. La izmierda clasista es la culpable de todo, y yo no olvido lo que estan haciendo. #HermanoYoNecesitoTrabajarParaVivir