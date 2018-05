330 43

(AMP) Consum gana un 10,47% más en 2017 hasta los 51,7 millones y supera los 2.518 millones en ventas

3/05/2018 - 18:16

El director general señala que la venta 'on line' es "deficitaria" pero que "hay que estar ahí porque es una opción de futuro"

El director general señala que la venta 'on line' es "deficitaria" pero que "hay que estar ahí porque es una opción de futuro"

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La cooperativa valenciana de supermercados Consum aumentó sus beneficios un 10,47% en 2017 hasta los 51,7 millones de euros tras facturar un total de 2.518,7 millones en ventas, lo que supone un 7,45% más.

El director general de Consum, Juan Luis Durich, ha presentado este jueves los resultados de 2017, un ejercicio "brillante" en el que se logró unas ventas cuatro puntos porcentuales por encima de la media del sector de la distribución alimentaria española a superficie dinámica gracias al "ajuste de gastos fijos y una márgenes a superficie". Para este año 2018 las ventas aumentarán un 5,4% y las inversiones crecerán un 30% hasta los 130 millones.

Consum invirtió el pasado ejercicio 114,3 millones de euros, un 11,29% más, sobre todo por la apertura de 38 nuevos supermercados, 12 propios y 26 bajo la franquicia Charter. Con estas aperturas, dispone de una red de 707 establecimientos, 445 propios y 262 Charter. Además, este año abrirá otros 43 supermercados: 19 en la Comunitat Valenciana, 11 en Cataluña, seis en Castilla La Mancha, tres en Murcia y dos en Andalucía y otros dos en Aragón.

Sin embargo, la venta on line no supera el 2% y sigue siendo "deficitaria" con una rentabilidad "muy mala" y una cuenta de explotación "negativa" debido a que les supone más gastos que la compra física. No obstante, Durich ha recalcado: "hay que estar ahí porque es una opción de futuro y hay que estar preparado".

Para ello, ha apostado por buscar fórmulas logísticas de optimización que tengan el mismo costo que la tienda física. Por el momento, mantendrán el modelo con una distribución capilar de la compra desde las tiendas grandes, para que tengan todas las referencias, ya que disponen de una "distribución periférica muy importe", lo que les permite un coste por transporte "muy corto" al estar muy próximos a los hogares.

Con todo, ha considerado que es un segmento "impredecible" en el sector de la alimentación que en cualquier momento puede crear "disfunciones". Consum abrió hace un año la su tienda on line en València capital y su área metropolitana, en Alicante y sus zonas limítrofes y ahora se ha implantado en Barcelona y progresivamente se irá ampliando a todo su ámbito de desarrollo: la zona limítrofe de Barcelona, Castellón y Almería. Por el momento, la tienda on line emplea a 160 personas.

INTERESADOS POR EROSKI

Por otro lado, ha comentado que están "abiertos" a la compra de otros distribuidores aunque no de forma "proactiva" porque conocen el mercado y "no hay muchas opciones" que les interesen. No obstante, ha apuntado que Eroski sí sería "un candidato" si se pusiera a la venta.

De momento, el objetivo se centra en aumentar su área de influencia hasta Granada porque deben tener sus plataformas de productos frescos cercanas. El 99,4% de las compras efectuadas por Consum se realizan a proveedores nacionales y el 66% a proveedores de las comunidades autónomas en las que está presente.

Consum cerró el ejercicio 2017 con una plantilla de 14.364 trabajadores, 860 más, de los que el 72,4% son mujeres. Además, dos tercios de las personas que se promocionan son mujeres. Para 2018 se prevé contratar a otros 500 o 700 trabajadores en función de cómo vayan las ventas.

El 95% de la plantilla disfruta de la condición de socio, que se repartieron 31,4 millones de beneficios, el máximo posible tras las reservas legales, lo que supone una media de 10.500 euros por trabajador. Además, la actividad generó en 2017 más de 32.800 puestos de trabajo indirectos.

El sueldo medio es de 1.500 euros y en febrero de 2017, la Cooperativa aplicó un aumento del 1,6% exclusivo para el personal operativo, con una inversión de más de 2 millones de euros, para acortar distancias entre los salarios.

Asimismo, invirtió 7,7 millones en conciliación, lo que representa 540 euros por trabajador. En este sentido, se mejoró la paga por hijos con discapacidad hasta los 250 euros extra al mes. Desde la implantación del Plan de Conciliación de Consum en 2007, se ha aumentado su productividad un 24% y se ha reducido el absentismo un 19%.

Los socios-clientes se beneficiaron de descuentos en sus compras por valor de 35,6 millones, un 18,27% más, entregados en 8,1 millones de cheque-regalo. La participación en las ventas de los socios-clientes ha superado el 77%. En 2017 se dieron de alta 220.734 nuevos socio-clientes, hasta los 3.060.720. De este modo, Consum es la mayor cooperativa española por número de socios.

REFERENCIAS

La cadena cuenta con más de 15.000 referencias, de las que el 88% son marcas líderes y el 12% marca propia. En 2017 se lanzó la marca Consum ECO con más de 30 referencias y se han ido incorporando otras de productos ecológicos hasta un total de 135. Además, se han incorporado productos para veganos y productos listos para tomar en las secciones de frescos y refrigerados.

Durich apuesta por un mayor control medioambiental y sanitario de la producción más que por el aumento de productos ecológicos debido a su alto precio. Asimismo, se van a adelantar a la normativa europea para sustituir los plásticos por envases reciclables.

Por otra parte, ha lamentado que la polémica por la retirada del valenciano en el etiquetado que fue "una salida de tono" porque se aplicó solo a 150 referencias de más de 2.000 para mejorar la legibilidad del etiquetado cuando había poco espacio. Durich señaló que estas críticas, que motivaron la baja de unos 200 socios de los más de 3 millones aunque sin afectar a las ventas, fueron "totalmente injustas", porque Consum "hace más que nadie" por el valenciano.

Respecto a la situación de Cataluña, ha recalcado que en el primer trimestre no es apreciable en el consumo minorista pero ha advertido de que "cuanto mayor sea la situación de inestabilidad será peor para todos".

PUBLICIDAD