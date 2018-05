330 43

EMPRESAS.- THE NEW YORK TIMES GANA UN 66% MÁS EN EL PRIMER TRIMESTRE Nueva York.- The New York Times Company obtuvo un beneficio neto atribuido de 21,91 millones de dólares (18 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que representa una mejora del 66,2% respecto del mismo periodo de 2017.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

EMPRESAS.- SPOTIFY PIERDE 169 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE

Madrid.- La plataforma de música en 'streaming' Spotify registró pérdidas por importe atribuido de 169 millones de euros en los tres primeros meses de 2018, una resultado negativo en línea con los 'números rojos' de 173 millones del mismo periodo de 2017.

EMPRESAS.- MAHOU SAN MIGUEL REGISTRA RÉCORD DE VENTAS EN 2017

Madrid.- Mahou San Miguel, cervecera familiar 100% española, cerró 2017 con un beneficio de explotación de 168,1 millones de euros, un 4,1% menos que el ejercicio pasado, debido a la apuesta de la compañía por incrementar sus inversiones para impulsar su crecimiento, mientras que registró récord de ventas, hasta alcanzar los 1.262,2 millones de euros, un 3,4% más, impulsado por la innovación.

EMPRESAS.- GRUPO BARCELÓ PREVÉ ALCANZAR UN BENEFICIO DE 180 MILLONES

Madrid.- El Grupo Barceló prevé alcanzar un beneficio neto de 180 millones de euros en el ejercicio 2018 y situar su resultado bruto de explotación (Ebitda) en aproximadamente 371 millones de euros, una mejora que vendrá dada como consecuencia de mejoras en la gestión, así como de las operaciones e inversiones realizadas en 2017 --destinó 160 millones de euros el pasado año a la adquisición de hoteles y mejoras acometidas en la planta hotelera--.

MOTOR.- LAS VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SE DISPARAN UN 127% EN ABRIL

Madrid.- El mercado español de vehículos eléctricos puros se situó en 998 unidades durante el pasado mes de abril, lo que se traduce en una fuerte subida del 127% en comparación con los datos del año anterior.

EMPRESAS.- ABENGOA GANA CONTRATOS PARA PROYECTOS TERMOSOLARES EN CHINA

Madrid.- Abengoa se ha adjudicado contratos para el suministro de la tecnología y la ingeniería de dos proyectos termosolares en la República Popular China.

MOTOR.- LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES EN ESPAÑA SUBEN UN 12,3% EN ABRIL

Madrid.- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron un volumen de 113.816 unidades durante el pasado mes de abril, lo que supone un aumento del 12,3% en comparación con los datos del mismo mes del año anterior.

EMPRESAS.- KELLOGG'S ELEVA UN 67% SUS GANANCIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Nueva York.- La multinacional agroalimentaria Kellogg's registró un beneficio neto de 444 millones de dólares (370 millones de euros) durante el primer trimestre de 2018, lo que representa un incremento del 67% respecto a las ganancias de 266 millones de dólares (222 millones de euros) anotadas durante el mismo periodo de un año antes.

MOTOR.- VOLKSWAGEN AUMENTARÁ SUS INGRESOS Y SUS VENTAS EN 2018

Berlin.- El consorcio automovilístico alemán Volkswagen prevé cerrar el ejercicio actual con un incremento de sus ingresos y de sus matriculaciones mundiales en comparación con los datos del año pasado, a pesar de los riesgos a los que se enfrenta su negocio, entre los que destaca el efecto de la transición al nuevo test de homologación europeo WLTP.

