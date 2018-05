330 43

La CNMV advierte de siete 'chiringuitos financieros' radicados en Reino Unido, Irlanda y Austria

3/05/2018 - 11:37

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales de Reino Unido (FCA), Irlanda (CBI) y Austria (FMA) sobre siete entidades no registradas que no disponen de licencia para operar.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, el supervisor irlandés ha lanzado una advertencia sobre la firma Total International C.P.A. LTD (USA), mientras que el de Reino Unido ha hecho lo propio sobre las sociedades Finance Lenders (finance-lenders.co.uk) y Capzone Invest LTD -operando como HQ Broker- (hqbroker.com) y las firmas clones Marc Hermann Wealth Management (mhwealthmanagement.com) y Get Your Loans (getyourloans.co.uk).

Por último, el organismo austriaco ha advertido de que Joshua Trade Eood/Joshua Development LTD (capmbeu.com, capmb.com y capmbeu.com) y la web kbcapitals.com no están debidamente registrados.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

