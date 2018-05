330 43

La cnmv alerta sobre siete 'chiringuitos financieros' en reino unido, austria e irlanda

3/05/2018 - 11:09

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió este miércoles sobre la actividad de siete sociedades de inversión no registradas en Reino Unido, Austria e Irlanda.

Según informó la CNMV, la autoridad británica FCA ha alertado sobre la actividad de Finance Lenders, Marc Hermann Wealth Management, Get Your Loans y Capzone Invest LTD. Además, la FMA de Austria alerta sobre Joshua Trade Eood y Kbcapitals, y la CBI de Irlanda sobre Total Internacional C.P.A. LTD.

