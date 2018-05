Bruselas cree que España incumplirá el objetivo de déficit de 2018 con un 2,6%

#4, Por supuesto que los nazis son el problema.



Pero no por la gota que supone la subida de pensiones general, que va contra el criterio del propio gobierno, y que evidentemente beneficia a los territorios con pensiones mas altas.



Mas bien es culpa de los nazis, porque lejos de destacar por su buen hacer, destacan por poner palos en las ruedas de los semás. Por ser insolidarios, y olvidarse de que España los trató bien cuando eran los territorios mas pobres del pais, en mano de cuatro caciques carlistas, que todavía siguen por ahí.



Y llevamos mas de cien años beneficiándolos!



Pero bueno, supongo que igual que con Hitler, no voy a hacer que depongais vuestra actitud con palabras.



Supongo que aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla.