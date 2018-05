La Comisión pide 192.000 millones más para el Presupuesto 'postBrexit'

Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, la eficiencia no se mide por ver quien es capaz de despilfarrar mas dinero, sino por ver quien con el mínimo dinero es capaz de hacer los mayores logros, cosa que en esta €uropa de mercachifles no funciona, ni funcionara mientras no se cambie de presidente, este vejestorio que tenemos en la actualidad es incapaz de entender que el dinero que el y los suyos despilfarran. a los ciudadanos nos cuesta sudor y hasta lágrimas producirlo, ese es precisamente el problema de esta €uropa de mentecatos, que es improductiva.