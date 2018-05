¿Misma sanidad en toda España? El gasto por CCAA difiere un 50%

¿Misma Sanidad en todo el Estado español?. ¡ Qué estupidez, solo el hacer la pregunta !. ¿Cómo va a serlo con las (grandes) diferencias de nivel de desarrollo que hay entre los distintos territorios del Estado. ¿Son las rentas per cápita iguales en Euskal Herria (Comunidad A. Vasca + Nafarroa) que en Andalucía o Extremadura?. No, ¿verdad?. ¿Pues cómo van a ser iguales los gastos per cápita en territorios que tienen entre sí diferencias de rentas per cápita del 50 % ?. La sanidad es costosa, cada vez más costosa y territorios con bajos ingresos per cápita es natural que no puedan financiar niveles de servicios (número de camas por habitantes, de hospitales, de médicos, etc.) que otros territorios más desarrollados si pueden. ¿O es igual la Sanidad en el estado español y en Dinamarca o Suecia?. Seguramente no. Y por los mismos motivos. Si aceptáramos que las sanidades deban ser iguales, ¿por qué no aceptar que las rentas per cápita también lo sean?. Y si aceptamos este principio, ¿por qué no aceptar también que las rentas per cápita deban ser todas iguales, es decir que no haya personas que ganen 10 o 50 veces más que otras?