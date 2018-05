330 43

Economía.- Un extrabajador de banca de Lleida falsificaba firmas de clientes para invertir en fondos de inversión

Fiscalía pide cuatro años de cárcel

LLEIDA, 2 (EUROPA PRESS)

Un extrabajador de Catalunya Caixa --entidad integrada ahora en BBVA-- y de Bankinter de Lleida ha reconocido este miércoles en la Audiencia de Lleida haber falsificado firmas para invertir en fondos de inversión dinero que sus clientes querían invertir en plazo fijo y pagarles por intereses superiores a los que ofrecían sus entidades, para lo que utilizaba dinero de otros clientes.

En el juicio, que ha empezado este miércoles, el acusado ha reconocido haber sacado más de 400.000 euros de Catalunya Caixa, como ya reconoció también en la comisaría cuando fue detenido y en el juzgado en el que declaró.

Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y el pago de 400.000 euros a Catalunya Caixa y 62.000 a tres particulares, Bankinter pide también cuatro años de cárcel y el BBVA reclama seis por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de apropiación indebida

Las acusaciones particulares han elevado la cuantía reclamada a 1,1 millones de euros, una cifra en la que no está de acuerdo la defensa argumentando que no está demostrado que el acusado se lucrara y que esa cifra correspondería a todos los intereses que ha abonado el banco por los productos financieros, no solo por el porcentaje de incremento que ofrecía el acusado.

En la primera sesión del juicio el acusado ha aportado las nóminas de su actual trabajo, que no está relacionado con actividades financieras, ha contado que ha abonado 32.000 euros a un cliente cuyos intereses no ha cubierto el seguro y ha dicho que ha intentado llegar a un acuerdo para reparar el daño en la medida de sus posibilidades.

A preguntas de su abogado, ha explicado que el acuerdo que proponía, que no ha sido aceptado por las acusaciones, consistía en pagar a cada entidad 20.000 euros inicialmente y abonarles cada mes 500 euros a cada una.

