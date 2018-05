800 533

Miles de personas reivindican salarios dignos y denuncian retrocesos sociales

Barcelona, 1 may (EFE).- Miles de personas han salido hoy a la calle en Barcelona convocadas por CCOO y UGT de Cataluña con motivo del Primero de Mayo para reivindicar salarios y pensiones dignas y alzar la voz contra el retroceso que perciben en los derechos sociales en España y contra "la justicia patriarcal".

La Guardia Urbana ha cifrado en 8.000 los asistentes a la manifestación unitaria de los dos principales sindicatos catalanes, que ha arrancado de Ronda Sant Pere con Via Laietana y ha acabado en la Plaza de la Catedral, mientras que estas centrales aseguran que han movilizado a unas 30.000 personas.

Los lemas más tradicionales de la celebración del Día del Trabajo han compartido protagonismo con consignas de carácter social ("No es no", "No es abuso, es violación") haciéndose eco de las protestas espontáneas que ha provocado la sentencia de La Manada, y con peticiones a favor de la libertad de los activistas y políticos encarcelados.

Bajo una fina lluvia intermitente, la manifestación ha avanzado detrás de dos pancartas: una con el lema "¡Ahora nos toca a nosotros! + igualdad, + empleo + salarios + pensiones", y otra con el de "No es abuso. Es violación #Noesno", impulsada por colectivos feministas.

En los parlamentos con los que se ha cerrado la marcha, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha pedido a los trabajadores una respuesta contundente ante la situación actual que se vive en Cataluña y España, en la que percibe ataques contra los derechos laborales y sociales "que recuerdan a los peores años de Aznar".

"Tenemos que cambiar el Gobierno del PP y la actitud de la CEOE desde la movilización. Hoy debe ser el primer día de un camino hacia la huelga general en todo el Estado. Ya estamos cansados de que los de siempre se queden los beneficios y los trabajadores no mejoren sus sueldos", ha subrayado el líder sindical.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha llamado también a la movilización permanente para reclamar mejores pensiones y salarios y obligar a los empresarios a repartir los beneficios, sin hacer referencia a la huelga general.

Pacheco ha denunciado además "la deriva a limitar los derechos de expresión de líderes sociales, políticos, músicos y artistas", y ha asegurado que "sin libertad y democracia no reconstruiremos los derechos sociales".

Tanto Pacheco como Ros han instado a que se constituya lo antes posible un Govern porque "es tiempo de puentes y de diálogo" y han denunciado los intentos de separar a los trabajadores "por la lengua que hablamos y por lo que votamos", en palabras del líder de UGT.

"Hay que romper los muros y las trincheras que separan a los trabajadores", ha dicho Pacheco.

En la manifestación, han participado colectivos como el de las trabajadoras del sector de los cuidados personales y de la limpieza, que reclaman mejores salarios y condiciones de trabajo, empleados del grupo de infraestructuras Abertis y otros del ámbito de la investigación, que piden un convenio más favorable.

Entre los partidos políticos, han dado apoyo a la marcha el PSC, presente con una pancarta propia a favor de la justicia social y con la participación de su primer secretario, Miquel Iceta; y Catalunya en Comú-Podem, con su coordinador, Xavier Domènech, así como Toni Morral, de Junts per Catalunya.

ERC se ha sumado también a la manifestación con la presencia del secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, que encabezaba un grupo que portaban fotos de la exconsellera de Trabajo encarcelada, Dolors Bassa.

Pese a que ha asistido a la marcha, el vicepresidente de la ANC, Pepe Cruanyes, ha destacado la ausencia, a diferencia de otros años, de las principales figuras de esta asociación, que ha llamado directamente a participar en la marcha convocada esta tarde en el centro de Barcelona por el sindicato independentista Intersindical-CSC.

La convocatoria de la ANC ha causado malestar entre los sindicatos mayoritarios, que han llamado insistentemente a sumar voces y a evitar la división.

CCOO y UGT participaron el pasado 15 de abril en la manifestación en favor de la libertad de los políticos y activistas independentistas encarcelados, y hoy Pacheco ha defendido esa decisión asegurando que un sindicato debe estar "en todos aquellos escenarios donde se defiende la libertad".

Como otros años, los sindicatos USOC (el tercero de Cataluña) y la CGT se han manifestado también por separado por el centro de Barcelona y han congregado a unas 2.000 personas, sumando ambas convocatorias, según la Guardia Urbana.

Además de en Barcelona, donde la manifestación ha estado marcada por la lluvia, también se han celebrado movilizaciones en otras ciudades catalanas como Girona, Tarragona, Tortosa y Lleida.

