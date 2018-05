Hacienda quiere unificar el criterio de las CCAA para medir el absentismo de los funcionarios

Los datos se publicarán en el Portal de Transparencia del Gobierno

El absentismo entre los empleados públicos repunta con la mejora

Hacienda quiere unificar los criterios para medir el absentismo laboral entre los funcionarios de las distintas Comunidades Autónomas. Fuentes del Ministerio explican que una de las principales dificultades a la hora de abordar la Incapacidad Temporal (IT) entre los empleados públicos es que hay distintas metodologías para medir su impacto y dimensión. "Tenemos que poner en común criterios para medir de forma idéntica el absentismo" no solo entre distintas Administraciones, sino entre las comunidades autónomas, algo que no se hacía ahora, explican esas mismas fuentes.

El acuerdo firmado con los sindicatos para la creación de empleo neto y las mejoras retributivas de los funcionarios contempla, entre otras medidas enmarcadas en el diálogo social, la creación de una comisión para el seguimiento y control del absentismo. Aunque desde Hacienda remarcan que se trata de un problema "residual", también admiten que el absentismo ha vuelto a repuntar desde que se inició la recuperación económica.

El plan de Hacienda es avanzar hacia un sistema de porcentajes que, además, será público y accesible para todos los ciudadanos, de forma que pueda verse qué ocurre con el absentismo y por qué es más elevado en unas regiones que en otras. "Queremos poner cuanto antes una fecha para que esos datos sean públicos a través del Portal de Transparencia del Gobierno".

Perseguir el fraude laboral

A partir de esa información se trabajará en elaborar un plan para perseguir el absentismo en las Administraciones Públicas, tal y como avanzó hace unas semanas la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja para informar sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018.

Además de la mejora del Portal de transparencia, Hacienda trabaja intensamente en el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia con la intención de que ésta llegue al Congreso de los Diputados antes de junio, confirman fuentes del Ministerio.

Adiós al sistema Cl@ve

Hacienda trabaja en un sistema más sencillo que el actual sistema Cl@ve para facilitar el acceso de los ciudadanos a gestiones electrónicas con la Administración Pública tales como pedir cita en el médico o presentar la declaración de impuestos. El nuevo método será "más sencillo" y sólo se necesitará el DNI, frente al sistema actual, que exige solicitar previamente una clave pin de validez temporal. Desde Hacienda esperan que esté en funcionamiento antes de verano.

