El empleo público se dispara en el último año, pero aumenta su temporalidad

Eso es porque no sabéis la realidad de la Junta de Andalucía y sus 3 administraciones paralelas......si se supiese la realidad........el otro día fue a un par de Juzgados de la Costa del Sol y me encontré lo siguiente:



1 Jueza que no lo era, era sustituta, o sea jamás ha aprobado oposición alguna y está ahí simplemente por apuntarse a una bolsa y sus sentencias valen como las de un Juez de verdad.



2. Secretarios sustitutos ...idem que lo anterior.



3. Fiscales sustitutos....idem que lo anterior



4. Funcionarios la mayoría INTERINOS que tampoco han pasado por oposición alguna y muchos de ellos según me dijeron en esos Juzgados eran del INEM (sin idea de nada) y que llevan allí colocados en plazas de refuerzo (plazas fantasma creadas por la Junta) algunos casi 15 años y por no saber, no sabían ni escribir en el ordenador (cosa que ví con mis ojos)



5. Forenses que tampoco tenían la oposición de Forenses.......



Si esto lo multiplicamos por TODA LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y ESPAÑOLA,...nos salen multitud de gente que no debería ser empleados públicos ya que no lo han ganado.



EN QUÉ MANOS ESTAMOS.......