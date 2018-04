Rifirrafe entre PP y PSOE a cuenta de las ayudas a los parados de larga duración

Cuando no haya nada que perder ... Quiero trabajar, no puedo, no tengo ayuda porque soy hombre heterosexual y español y conmigo nadie cuenta. No espero nada de los politicos y como y tengo techo gracias a mis padres de sesenta años. Este pais va a acabar muy mal, lo de las feministas es la enesima cortina de humo para no hablar de los problemas de verdad.