Bruselas autoriza a Bayer a vender parte de su negocio de semillas y herbicidas a BASF

30/04/2018 - 12:48

La Comisión Europea ha autorizado este lunes a Bayer a vender parte de su negocio de semillas y herbicidas ('Crop Science') a su rival BASF, una operación que forma parte de los compromisos por la multinacional farmacéutica alemana para adquirir Monsanto pero que también también está sujeta a condiciones.

BAYER (BAY.MC )(BAYN.XE )se comprometió a vender activos por valor de más de 6.000 millones de euros para resolver los problemas que Bruselas había detectado como resultado de la compra de Monsanto en los sectores de semillas, pesticidas y agricultura digital.

El Ejecutivo validó la desinversión propuesta por la firma alemana al concluir que permitiría al comprador reemplazar en gran medida el "efecto competitivo" de Bayer en estos mercados, así como continuar innovando en beneficio de los consumidores y agricultores europeos.

En concreto, estos compromisos incluyen la venta de los negocios de semillas de verduras y semillas de grandes cultivos, una serie activos de herbicidas no selectivos - en particular el negocio mundial de glufosinato y tres líneas de investigación -, activos y productos de tratamiento de semillas vendidos bajo las marcas Poncho, VOTiVO, COPeO y IleVO y el negocio mundial de activos y productos de agricultura digital.

El Ejecutivo comunitario ha determinado que "la mayoría de las partes" de la transacción no plantea problemas sobre la competencia, dado que BASF no vende semillas o herbicidas no selectivos. Del mismo modo, Bruselas destaca que sólo tiene na oferta limitada en el sector de la agricultura digital.

Sin embargo, Bruselas cree que la operación podría reducir la competencia en el Espacio Económico Europeo (EEE) en el desarrollo de algunos herbicidas no selectivos y en la producción de tratamientos de semillas. Por ello, BASF se ha comprometido a vender una de sus líneas de investigación para el desarrollo de herbicidas no selectivos y el producto para el tratamiento de semillas Trunemuco.

Bruselas estima que estos compromisos resuelven los solapamientos entre el paquete de desinversión de Bayer y las actividades de BASF tanto en las áreas de innovación como en los mercados en los que existen dudas sobre los efectos de la operación.

No obstante, la Comisión Europea sigue evaluando si BASF es el comprador adecuado de los activos de Bayer para reemplazar a la multinacional alemana como un competidor activo en el mercado, así como si los acuerdos alcanzados entre las dos compañías están en línea con los compromisos. Por eso, el Ejecutivo comunitario ha subrayado que la decisión adoptada este lunes no prejuzga el resultado de este segundo examen.

