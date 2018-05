Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "No hemos perdido el pulso de la calle"

Frase del titular:



No hemos perdido el pulso de la calle".



¿Quién te ha pedido esa explicación?.



EXPLICACION NO PEDIDA,



FALTA COMETIDA.



Pero sobre todo:



LO QUE HABEIS PERDIDO YA HACE DAMASIAO TIEMPO ES LA DIGNIDAD.



¿COMO VA LO DE LOS ERES Y CURSOS DE FORMACION EN ANDALUCIA, ETC., ETC., ETC.?.



PA DAR EXPLICACIONES COVINCENTES DE ESE MONUMENTAL DESMADRE: PADECEIS AMNESIA.



Os habeis convertido:



EN UNA VERGUENZA PA LOS TRABAJADORES A LOS QUE DECIIS DEFENDER.



Asi que cada vez que abriis la boca:



PRODUCIIS VERDADERAS NAUSEAS.