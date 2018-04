Escolano considera los eurobonos parte importante de las medidas para la eurozona

Que se dejen de Eurobonos y demás inventos.



La medida buena seria que los Políticos patrios y Europeos redujeran su sueldo como máximo a tres veces el sueldo mínimo, ademas que los países solo pudieran gastar por debajo de lo que se recaude, así no se genera más deuda y con el ahorro que se consiga se recorte la deuda pendiente, Y NO AUMENTE AÑO A AÑO como hacen ahora, Europa no funciona por que los Políticos no quieren que funcione, así de sencillo, a ellos les va de maravilla, al ciudadano mal, muy mal.