Sordo (ccoo) dice que la negociación salarial "se tiene que mover para adelante o para atrás" en las próximas semanas

28/04/2018 - 10:24

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que la negociación para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) "debiera tener un recorrido" y asegura que "en las próximas semanas, esto se tiene que mover para adelante o para atrás".

En una entrevista concedida a Servimedia, Sordo señaló que "no tiene ningún sentido demorar esta negociación sine die" y que además de la subida salarial se deben introducir otras materias que sean "útiles" para resolver los problemas de los trabajadores.

El líder de CCOO señaló que firmaría la renovación del AENC si recoge una recuperación de los salarios "inequívoca", pero "si CEOE y Cepyme se mantienen en una posición en la que quieran recomendar una subida salarial que no recomiende nada" no se alcanzaría un acuerdo porque "no es entendible".

De hecho, dijo que "al Gobierno le interesa que haya un acuerdo salarial que mande este mensaje de recuperación salarial" tanto políticamente como económicamente, dada la paralización de algunos vientos de cola.

Sordo explicó que las organizaciones sindicales están dispuestas a ligar, en parte, la subida de los salarios a la productividad, pero incidió en que el incremento que se determine tiene que suponer una recuperación "inequívoca" de poder adquisitivo.

No obstante, señaló que la patronal está "enrocada" en su posición y en una situación de "excesivo confort", motivo por el que "vamos a ir a un proceso de movilización creciente y el Primero de Mayo va a ser el pistoletazo del mismo". Avanzó que en junio tendrá lugar otra movilización. "Vamos a tensionar la negociación de los convenios", avisó, y añadió que "en el proceso de movilización creciente no descartamos ningún escenario".

"PREOCUPACIÓN" ENTRE EMPRESARIOS

Por otra parte, Sordo manifestó que en España hay "distinto tipo de empresariado" y en CEOE "a lo mejor pinta más de lo que debiera" aquel que obtiene rentabilidad "por la vía de salarios bajos", mientras que un tipo de empresario ligado más bien a la industria "pinta menos de lo que debiera en CEOE".

En esta línea, apuntó que percibe "preocupación" en algunos empresarios "ante algunos excesos de la reforma laboral" que acaban generando una "competencia desleal" a base de salarios bajos.

"España no puede aspirar a una 'asiatización' de su mercado laboral", defendió y añadió que se está lanzando un mensaje "letal" a la sociedad con la diferencia "absolutamente desproporcionada" en la evolución de las retribuciones de altos directivos de grandes compañías frente a salarios de 800 euros.

28-ABR-18

