La economía desconecta de la parálisis política y recupera dinamismo en 2018

Territorios y sectores mejoran sus indicadores, pero con menor ímpetu que a inicios del año pasado

La economía es sensible a la incertidumbre política, como se vio a finales de 2017 con el proceso independentista catalán, que afectó especialmente en Cataluña pero también tuvo efectos en menor grado a nivel nacional. Pero las empresas no pueden postergar decisiones indefinidamente, y pese a la falta de un nuevo gobierno catalán y de Presupuestos Generales del Estado (PGE) a nivel nacional, el Ecobarómetro, que elaboran trimestralmente Informa D&B y elEconomista, muestra en el primer trimestre de 2018 un mayor dinamismo en las compañías de toda España respecto a los tres últimos meses de 2017, cuando el indicador mostró el menor avance desde que empezó a elaborarse, hace ahora dos años, en el primer trimestre de 2016. Con todo, la mejora del inicio de este año, de 0,37 puntos, es inferior a la de hace un año, cuando fue de 0,52 puntos. Ello refleja que las empresas dan por superado el peor momento, pero esperan todavía una visibilidad del futuro en la administración catalana y estatal, mientras que la economía internacional llama al optimismo.

José Antonio Teijelo, director de desarrollo corporativo y relaciones internacionales de Informa D&B, señala que "la situación económica general es positiva y va a mejor" porque "ha pasado el susto". Recuerda que en octubre no se sabía lo que iba a pasar, se disparó la fuga de sedes sociales de las empresas catalanas hacia otras zonas del país y algunas voces hablaban incluso de riesgo de balcanización.

Tras unos meses convulsos a nivel político y social, "el día a día se impone a la coyuntura política". Estos datos son previos al anuncio de acuerdo entre el Gobierno central y el PNV para sacar adelante los PGE de 2018, pero Teijelo indica que "no pasaría nada" si se prorrogasen la cuentas nacionales de 2017 por falta de apoyos, ya que supondrían una contención del gasto y mayores ingresos por la mayor recaudación vinculada a la mejoría de la economía, lo uqe iría en favor del superávit público. "Mientras la situación política no reste, recuperaremos cierta normalidad; lo único que necesitamos es que los políticos no perjudiquen".

Sin embargo, el director de desarrollo corporativo y relaciones internacionales de Informa D&B advierte que la incertidumbre política es una sombra que "a la larga desgasta" si no se encauza. En el caso de Cataluña, sigue siendo una de las comunidades más dinámicas de España, pero su peso en la creación de empresas en relación con el conjunto del país es tres puntos inferior al de hace un año -ha pasado de un peso del 21 por ciento del total al 18 por ciento-, y no ha mejorado respecto al último trimestre de 2017. Se trata de un indicador relevante, ya que refleja si hay buenas perspectivas de futuro que animen a crear negocios. Esta misma semana, desde la Cámara de Comercio de Barcelona insistieron en la necesidad de formar Gobierno en Cataluña cuanto antes, ya que hay inversiones, especialmente extranjeras, a la espera de la normalización institucional desde hace meses. Con todo, sus perspectivas económicas son positivas para los próximos meses si no hay imprevistos desagradables en otros ámbitos que afecten a la actividad empresarial.

Volviendo al Ecobarómetro, en el análisis a nivel sectorial del primer trimestre del año se nota una mejoría general, con los servicios empresariales a la cabeza del dinamismo, junto con las comunicaciones y la industria, que es especialmente relevante por su vinculación con las exportaciones y con el empleo de calidad.

Impulso en la construcción

La construcción sigue presentando una evolución especialmente buena, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles previos a la crisis y su nota total en el Ecobarómetro está en la banda baja respecto al resto de sectores. Con todo, recorta distancias, al crecer más rápido que otros. En los últimos dos años, trimestre a trimestre la construcción concentra como mínimo el 20 por ciento de la creación de empresas porque hay oportunidades de negocio. Además de la reactivación en la construcción de viviendas, los anuncios de nuevas inversiones relevantes en infraestructuras por parte del Ministerio de Fomento animan las expectativas. El peso de la construcción en la creación de empresas en el primer trimestre de 2018 es del 22 por ciento, lo que para Teijelo indica que hay perspectivas de negocio. La construcción, junto al comercio (21 por ciento) y los servicios empresariales (14 por ciento), suponen más de la mitad del total de creación de empresas. El experto de Informa D&B descarta que haya una nueva burbuja, pero reconoce que "el capital que se destina a una cosa no se destina a otra" y hay riesgo de volver a "bascular excesivamente" hacia el ladrillo.

En cualquier caso, el mayor avance sectorial lo protagoniza el segmento de Otros servicios, que incluye actividades vinculadas al ocio, y que pasa por delante de la hostelería en el primer trimestre del año, tras avanzar casi dos puntos en su nota total respecto al trimestre anterior, y más de cuatro puntos respecto al primer trimestre de 2017. Su mayor baza es la mejora en la capacidad de pago, que mide la probabilidad de que las empresas del sector se demoren más de 90 días respecto a la fecha de abono pactada en la factura. En Otros servicios se enmarcan actividades culturales y de espectáculos, museos, juegos de azar, actividades deportivas, de entretenimiento y asociativas, entre otros, y Teijelo señala que la población "tiene ganas de salir" y destinar gasto para diversión tras años de crisis y apretarse el cinturón para reducir el endeudamiento. A ello se debe sumar el comportamiento de los turistas, cuya llegada ha repuntado a principios de año tras las caídas sufridas en Cataluña -siempre entre los principales destinos de España para los visitantes internacionales- en los últimos meses de 2017, cuando se acumularon factores negativos como los atentados y las huelgas en el aeropuerto de Barcelona en verano, además de los altercados alrededor del referéndum de independencia del 1 de octubre.

El comercio también se ha visto beneficiado de la mejor situación económica, turística y social y fue uno de los sectores que mejoró más que la media en el primer trimestre, después de ser uno de los más afectados en el último trimestre del año pasado, según los indicadores del Ecobarómetro de hace tres meses y según los datos estadísticos oficiales de los últimos tiempos. En el caso de la hostelería, Teijelo apunta a la necesidad de mayor profesionalización para mejorar su capacidad de pago que, al avanzar menos que la de Otros servicios, se sitúa a la cola junto con las industrias extractivas y la construcción.

