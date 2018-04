Rajoy cavó la tumba de su ley de pensiones

El problema es que la reforma de Rajoy era insostenible desde el momento en que la inflación empezó a despegar y el PIB crecía a cifras apreciables (entorno al 3 %). Pero eso si, la fórmula de revalorización estaba calculada para que, oh casualidad !, saliese siempre el 0,25 %. Había dinero para rescatar Bancos, subir el sueldo a policías y guardia civiles, aumentar el gasto en Defensa, comprar nuevos juguetitos (siempre caros, eso si) a los militares. Pero para los jubilados no llegaba. No era (todavía) el momento, decían. Ha bastado que los jubilados hayan empezado a enseñar las uñas en las calles para que, ¡ mira por donde !, haya aparecido la pasta para los jubilados. Y es que 9 millones de votos es algo, muy, muy serio. Demasiado serio para jugar con ello cuando los fachas y corruptos del PP (cada semana un nuevo escándalo) tenían en su alrededor, como si fuera un Gran Tiburón Blanco oliendo sangre, a Ciudadanos. Y en PNV tampoco estaba para jugar en ese tema. No es casualidad que donde más manifestaciones de jubilados estaba habiendo era en Euskal Herria, con minifas semanales en Donostia, Bilbao, etc. Y la gente decía aquí que también el PNV era responsable de la práctica congelación de las pensiones si apoyaba al PP en sus Presupuestos. Y, como digo, el PNV no juega con esas cosas.