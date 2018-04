La apuesta de JP Morgan para mejorar el mercado laboral: reducir la brecha entre empresarios y trabajadores

El banco norteamericano J.P. Morgan ha incidido este viernes en la necesidad de reducir la brecha entre las necesidades de los empleadores y las habilidades tecnológicas que precisan los trabajadores en el entorno económico actual.

La entidad financiera ha hecho esta valoración a la vista de los resultados estudios a los que apoya, como el de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) - hecho público este jueves y que concluye que aún se puede hacer más para adecuar mejor la oferta de competencias a las necesidades del mercado laboral.

J.P. Morgan impulsa, en el marco de su labor de RSC y del programa 'New Skills at Work', dotado con 250 millones de dólares (más de 206 millones de euros) , informes como el conocido ayer --Skills Challenges and Solutions-- con el objetivo de identificar estrategias y soluciones para mejorar el funcionamiento del mercado laboral.

El presidente de J.P. Morgan para España y Portugal, Ignacio de la Colina, ha ensalzado lo esclarecedor del informe por ser capaz de "contribuir a un debate constructivo para hacer frente a los retos que el desempleo y el desajuste de habilidades en particular plantean a nuestras comunidades".

"Confiamos en que estos informes ayuden a dar forma a política y estrategias por parte de los sectores público y privado y que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva", ha señalado De la Colina, que prevé que contribuirán a crear más oportunidades para que los trabajadores obtengan puestos laborales de mediana cualificación bien remunerados.

Este desequilibrio entre oferta y demanda supone por un lado que muchas personas estén desempeñando trabajos inferiores a su titulación profesional y por otro que las empresas no encuentren personal con formación adecuada en el entorno tecnológico y económico actual, en continua transformación, ha expuesto la entidad financiera.

J.P. Morgan considera fundamental desde el punto de vista social y económico afrontar los desequilibrios en cuanto a la capacitación profesional y por ello alienta la inversión en investigación y el desarrollo de estrategias y soluciones que ayuden a mejorar la infraestructura del mercado laboral actual.

"Dar solución a estas cuestiones, tanto a nivel del sistema como a nivel individual, es fundamental para el bienestar económico de nuestra sociedad, la sostenibilidad del crecimiento global, y la cohesión de nuestras comunidades", ha señalado el responsable del banco en la Península Ibérica.

El programa New Skills at Work , que el banco desarrolla a través de su Fundación, lleva activo más de cinco años y supone un compromiso global del banco para afrontar el desajuste entre las mencionadas capacidades y, con ello, desarrollar políticas e iniciativas que logren contribuir de manera decisiva y sostenida al crecimiento inclusivo de la economía.

