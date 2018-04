El Gobierno aprueba una nueva ayuda de desempleo para que los beneficiarios del PAE y Prepara sigan cobrando

Estos del PP como siempre...si tienes cargas familiares si y los demás que nos gaseen ya y así acabamos primero, no hay manera de encontrar un empleo que una determinada edad que todos ya sabemos, que pasa que por no tener responsabilidades familiares no pagamos, no comemos, no nos lavamos etc...al PP no los voto yo aunque me corten las manos.......así les ponía yo a ellos, como estamos nosotros solo a probar un par de añitos, que asco da todo en este país...