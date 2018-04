330 43

Economía/Laboral.- Alvarez (UGT) afirma que el objetivo no es la huelga general "sino recuperar derechos"

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, José Alvarez, ha afirmado que el objetivo de los sindicatos no es una huelga general, "sino recuperar derechos". Por eso, ha puesto en manos de la "capacidad" de la patronal y del Gobierno para la negociación para "acabar de una manera o de otra".

Así lo ha afirmado el líder de UGT este viernes en Oviedo en declaraciones a los medios antes de participar en el acto de entrega de los Premios Primero de Mayo 2018, un acto que da pistoletazo de salido a los actos del Día Internacional de los Trabajadores y que viene, según Alvarez, "cargado de movilizaciones".

En ese sentido, el número uno del sindicato ha afirmado que España viene de un periodo de movilizaciones que muestra que "tienen resultados". Así, ha destacado que las movilizaciones han conseguido cambiar la política presupuestaria del Gobierno. "El acuerdo con el PNV no hubiera sido posible sin las grandes movilizaciones que ha habido en nuestro país", ha destacado.

Preguntado por la posibilidad de una huelga general, Alvarez ha querido señalar que ese no es el principal objetivo de UGT pero que no la descartan. "Vamos a caminar en un proceso de negociaciones y los sindicatos no tenemos limites", ha señalado, para explicar que el principal objetivo del sindicato es recuperar derechos.

"De ello depende la capacidad de la patronal y el Gobierno para la negociación, dependiendo de eso acabaremos de una manera o de otra", ha destacado, para poner en valor "retos fundamentales" como la subida hasta los 1.000 euros del salario mínimo, el reparto de la riqueza y la recuperación de derechos "que hemos perdido del Estado de bienestar".

"La CEO tiene que ser consciente que no se va a ir 'de rositas' si no hay acuerdo, por lo tanto va a haber movilizaciones si no hay acuerdo en relación con la negociación colectiva", ha explicado, para sentenciar que este 1 de mayo "generará una fase nueva en los derechos de este país".

