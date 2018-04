España encadenará ocho años de crecimiento y el paro bajará al 10,7% en 2021, según el Programa de Estabilidad

¿Y hasta el 2021 de qué vivimos los parados mayores de 52?.



Parado desde los 50, tengo 54 años ya, y sigo parado, no tengo derecho a ninguna ayuda a pesar de haber cotizado 37 años.



Si no hubiera dado golpe en mi vida o hubiera trabajado en negro los 37 años, sería merecedor de todo tipo de ayudas.



¿Algún político me lo puede explicar, por favor?.