Economía/Empresas.- Vodafone inicia en España la comercializazón de sus servicios de hogar inteligente

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Vodafone ha iniciado este viernes la comercialización de sus servicios de hogar inteligente V-Home by Vodafone, desarrollados junto al fabricante surcoreano Samsung, que se podrá contratar tanto a través de sus paquetes convergentes Vodafone One, en algunos casos sin coste adicional, como de forma independiente.

En un comunicado, la compañía detalla que con este lanzamiento quiere que sus clientes "puedan sacar la máxima ventaja de sus servicios de comunicaciones" y asegura que es la primera operadora del mercado español y de los países donde opera el Grupo VODAFONE (VOD.LO )en comercializar este tipo de servicios.

V-Home tiene un precio de siete euros al mes para los clientes de Vodafone One Fibra de 50 Mb, así como para los de otras operadoras que deseen contratarlo. Los usurarios de Vodafone One Fibra de 120 Mb tendrán una susripción de regalo durante un año, mientras que los clientes de Vodafone One Fibra 1Gbps y 300Mb, nuevos y actuales, disfrutan de este servicio en su paquete sin coste adicional.

Los nuevos servicios y productos, presentados en la pasada edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, son fruto de una "alianza en exclusiva" del grupo a nivel global con Samsung y permitirán a los clientes de la operadora controlar desde el smartphone los dispositivos inteligentes de su hogar, compatibles con el ecosistema SmartThings de Samsung y con V by Vodafone.

Por otro lado, la empresa ha señalado que ya está a la venta el Starter Kit, un sencillo sistema de monitorización del hogar asequible y fácil de configurar, que también incluye servicios diseñados por Vodafone para que los usuarios puedan fácilmente estar al tanto en tiempo real de lo que ocurre en su hogar y recibir avisos.

Los clientes Vodafone podrán adquirirlo con financiación (sin intereses) en cualquier canal de venta Vodafone por un coste inicial de 29,9 euros y 11 euros al mes durante 24 meses, mientras que los no clientes podrán comprarlo por 299,90 euros al mes. Estos precios no incluyen el coste del servicio V-Home.

Entre los dispostitivos incluidos en Starter kit están Samsung SmartThings hub, un dispositivo compacto similar a un router que gestiona e interconecta los dispositivos inteligentes compatibles con SmartThings; una pequeña cámara de vídeo inalámbrica de interior; la sirena y el multisensor.

Por su parte, los servicios incorporados son Alarm Assistant, que proporcionará un aviso inmediato a los clientes cuando el sistema detecta un evento en el hogar; V-Home Monitor, que permite a los usuarios configurar fácilmente su sistema de monitorización del hogar; y V-Home Vídeo, para ver el hogar en directo desde el móvil y almacenar las grabaciones que realiza la cámara hasta 14 días.

Además, también estarán disponibles otros dos kits adicionales: Detection kit, que incluye por 109,90 euros un sensor de agua y otro de humo que se conecta con el resto de dispositivos del Starter Kit, y Automation kit que incluye por 99,90 euros un sensor de movimiento, un enchufe y una bombilla LED, que permite que se enciendan las luces o cualquier electrodoméstico conectado al enchufe cuando se desee.

