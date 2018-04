330 43

Economía/Finanzas.- Bankia tiene previsto conceder 500 millones en crédito promotor próximamente

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha informado este viernes de que Bankia tiene previsto conceder próximamente crédito promotor por importe de 500 millones de euros.

Así lo ha señalado el consejero delegado durante la presentación de las cuentas correspondientes al primer trimestre del año, que han arrojado un beneficio neto atribuido de 229 millones de euros, un 24,5% menos que un año antes.

En rueda de prensa, Sevilla ha informado de que la entidad, que ha vuelto al negocio promotor en 2018 al expirar las restricciones de Bruselas, ya ha concedido, en lo que va de año, CREDITO (BCI.CHL )(BCI.CHL )a este sector por importe de 54 millones de euros a través de cuatro operaciones.

No obstante, ha agregado que la entidad ha comenzado a acumular una lista de espera de 40 operaciones promotoras por importe agregado de 500 millones de euros. No obstante, Sevilla no ha especificado cuándo se cerrarán dichas operaciones. "Esto va cogiendo tracción poco a poco", ha comentado.

El plan de reestructuración de BANKIA (BKIA.MC ) firmado con la Comisión Europea en 2012 y que permitió la recepción de ayudas públicas, impedía a Bankia operar en determinadas actividades, como la financiación de promoción inmobiliaria o de empresas con acceso a los mercados de capitales, entre otras.

